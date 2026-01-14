Sta ricomparendo su Facebook un contenuto che in tanti stanno visualizzando (e qualcuno purtroppo cliccando): “Chi ti sta spiando? Vedi i nomi in 30 secondi…”. Il messaggio gioca su curiosità e ansia, ma la sostanza è semplice: è un classico esempio di clickbait/truffa, pensato per farti aprire un link e spingerti a compiere azioni che possono mettere a rischio profilo, dati e dispositivi.
Facebook può dirti davvero chi visita il tuo profilo?
No. Facebook non offre una funzione che mostra l’elenco delle persone che “spiano” o visitano il tuo profilo. Qualunque pagina, app o sito che prometta “nomi e lista completa” sta cercando di ottenere qualcosa da te: clic, dati o accessi.
Perché lo vedono “tutti”?
Perché spesso non è un contenuto che “esplode” spontaneamente: è una sponsorizzata o un post rilanciato da pagine e account che campano di traffico. Se vedi la dicitura “Sponsorizzato”, significa che qualcuno sta pagando per farlo comparire nel feed a moltissime persone.
Cosa vogliono ottenere (e cosa rischi)
Questi contenuti possono portare a:
-
phishing: pagine che imitano Facebook e ti chiedono email e password;
-
app o estensioni: installazioni che possono riempire il telefono/PC di pubblicità o peggio;
-
permessi indesiderati: “Accedi con Facebook” e autorizzazioni che aprono la strada a spam o gestione impropria delle tue informazioni.
In alcuni casi, dopo un click o un accesso, il profilo può iniziare a:
-
pubblicare o condividere contenuti senza consenso,
-
inviare link strani in chat,
-
mettere “Mi piace” a pagine sconosciute.
Come capire se il tuo account è stato compromesso
Se hai solo visto il post nel feed, non significa che ti hanno hackerato. I campanelli d’allarme veri sono altri:
-
post o condivisioni che non riconosci,
-
messaggi inviati a tua insaputa,
-
accessi da dispositivi/luoghi insoliti,
-
richieste di login “strane” o notifiche sospette.
Cosa fare subito (in 2 minuti)
-
Non cliccare e non installare nulla.
-
Sul post: menu “…” → Segnala (truffa/ingannevole) e Nascondi.
-
Vai su Facebook → Impostazioni e privacy → Password e sicurezza:
-
controlla Dove hai effettuato l’accesso,
-
se vedi sessioni strane: Disconnetti,
-
cambia password (lunga e unica),
-
attiva la verifica in due passaggi (2FA).
-
-
Facebook → Impostazioni → App e siti web:
-
rimuovi tutto ciò che non riconosci o non usi più.
-
Se hai inserito la password dopo aver cliccato
In quel caso agisci senza perdere tempo:
-
cambia subito la password di Facebook,
-
cambia anche quella della tua email (soprattutto se era simile),
-
controlla se ci sono accessi recenti o dispositivi sconosciuti.
Conclusione
La promessa di “scoprire chi ti spia” è una delle esche più vecchie e più efficaci sui social. La regola è semplice: se un post ti promette una funzione che Facebook non ha, è quasi sempre una trappola. Meglio segnalare, ignorare e dedicare due minuti alla sicurezza del proprio account.
Se anche a te è comparso questo post, condividi l’avviso con amici e familiari: spesso basta una distrazione per consegnare credenziali o permessi a chi vive di truffe online.