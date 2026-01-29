Pubblicità in concessione a Google

Anche nella XXI edizione il premio di studio Medici per San Ciro è stato assegnato ad una donna, alla giovane laureata in medicina Claudia Franco.



La cerimonia di premiazione si è svolta nella Chiesa Madre di Grottaglie mercoledì 28 gennaio 2026 nell’ambito della XXI Edizione Medici per San Ciro che si svolge in concomitanza con i festeggiamenti patronali della città. Quest’anno il premio di studio era dedicato alla memoria del dott. Giuseppe Marseglia recentemente scomparso e che tanto ha donato come medico alla comunità grottagliese.

La vincitrice dott.ssa Claudia Franco si è laureata all’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ad appena 25 anni con 110/110 e lode ed è già al primo anno della specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l’università di Bari. Una nota di merito va anche alle altre 3 dottoresse, sempre di Grottaglie, che hanno partecipato: Delia Quaranta, Sara Arianna D’Urso e Giulia Lenti completando brillantemente gli studi in poco più di 5 anni e con votazioni sempre sui 110 e 110 e lode.

La premiazione ha avuto come ospiti S.E. mons. Ciro Miniero, Arcivescovo metropolita di Taranto e l’emerito presidente dell’ordine dei medici di Taranto dott. Cosimo Nume. “Quello di Claudia Franco è un percorso accademico d’eccellenza – spiega il presidente dell’associazione Medici per San Ciro, Salvatore Lenti – fatto con impegno ed interesse per lo studio e la ricerca con un profilo di eccellenza che denotano impegno e dedizione ma anche tanto sacrificio per raggiungere simili risultati. Si va veramente a ricercare quel quid

che fa la differenza tra i candidati che sono tutti ugualmente meritevoli di apprezzamento e che consideriamo a giusta ragione giovani promesse per il futuro della medicina”.

Con il premio la dott.ssa Franco acquisisce solo il diritto a corrispondere il beneficio e si dovrà impegnare a frequentare corsi di perfezionamento con tale premio. La neovincitrice ha mostrato determinazione e idee chiare sulla continuità al suo percorso formativo.