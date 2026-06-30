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Il presidente del Consiglio comunale di Grottaglie ha convocato l’assemblea cittadina in seduta ordinaria per mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 16:30, presso la sala consiliare del Comune.

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Nel corso della seduta saranno affrontati numerosi punti all’ordine del giorno, con particolare attenzione ai riconoscimenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, alle variazioni del Bilancio di previsione 2026-2028 e a un ordine del giorno dedicato al superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi.

I punti all’ordine del giorno

I primi quattro argomenti riguardano il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio conseguenti a diverse pronunce giudiziarie, tra cui sentenze del TAR Puglia, del Giudice di Pace di Grottaglie e della Corte di Giustizia Tributaria.

Ampio spazio sarà poi dedicato alla gestione finanziaria dell’ente con l’esame e la ratifica di sette variazioni al Bilancio di previsione finanziario triennale 2026-2028, già approvate dalla Giunta comunale nei mesi di maggio e giugno e ora sottoposte al voto del Consiglio.

A chiudere i lavori sarà la discussione dell’ordine del giorno presentato dal gruppo Sud in Movimento, intitolato:

“Impegno per il superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti nel territorio di Grottaglie e sollecito al Governo per l’attuazione della Legge 106/2022”.

La proposta punta a impegnare l’Amministrazione comunale a promuovere iniziative finalizzate al progressivo superamento dell’impiego degli animali negli spettacoli circensi e itineranti, sollecitando al contempo il Governo nazionale a dare piena attuazione alla normativa vigente.

Possibile seconda convocazione

Nel caso in cui la seduta del 1° luglio non dovesse raggiungere il numero legale, il Consiglio comunale è già stato convocato in seconda convocazione per venerdì 3 luglio 2026, sempre alle ore 16:30.

L’incontro sarà aperto al pubblico secondo le modalità previste dal regolamento comunale e rappresenterà un importante momento di confronto sulle principali questioni amministrative e finanziarie che interessano il Comune di Grottaglie.