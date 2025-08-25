Pubblicità in concessione a Google

Siamo tutti abituati a salvare in PDF, ormai tutti sappiamo come si fa. Non tutti, però, sappiamo convertire i file. Per esempio, se hai un documento word e vuoi assicurarti che venga letto su tutti i dispositivi, ti conviene fare il passaggio da word a pdf. Ci sono degli strumenti online come SmallPDF che ti permettono di convertire, di modificare e anche di firmare i file in modo semplice e veloce. Rispetto al file word, il PDF dura più a lungo e hai la garanzia che, anche tra quindici anni, i dispositivi futuri riusciranno ad aprirlo e a leggerlo senza perdere l’impaginazione.

Perché proprio il PDF (meglio se PDF/A)

Il PDF è nato per mantenere uguale l’aspetto del documento, indipendentemente dal computer, dai font e dai programmi. La famiglia PDF/A (ISO 19005) è una versione a prova di tempo: incorpora i caratteri, evita le dipendenze esterne e punta a garantire che tra qualche anno il file si apra e si veda uguale a oggi. La Library of Congress lo descrive come la scelta adatta alla conservazione di documenti “pagina-orientati”, con profili PDF/A-1,-2,-3 e PDF/A-4 basati su PDF 2.0.

In pratica: se salvi una ricevuta, una diffida o un contratto, il PDF/A riduce il rischio di impaginazione che salta o di font mancanti. E se un domani cambi PC o sistema operativo, il file resta uguale. Questo è il punto chiave quando parliamo di documenti che devono rimanere affidabili nel tempo.

Cosa dicono le regole italiane e quelle europee

In Italia, le Linee Guida AgID sulla formazione, sulla gestione e sulla conservazione dei documenti informatici indicano i formati idonei per la produzione e la conservazione. Nell’Allegato 2 – “Formati di file e riversamento” trovi il riferimento al PDF/PDF-A come formato statico e non modificabile per la conservazione.

Quando il documento deve essere firmato (per esempio un contratto di locazione o una dichiarazione), il mondo PDF parla bene con le firme europee. Gli standard PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) definiscono i livelli di firma pensati per restare validi nel lungo periodo (con marca temporale e dati di verifica incorporati). In altre parole: puoi avere un PDF firmato e autosufficiente, senza dover inseguire i server esterni per confermarne la validità.

Il quadro normativo europeo va nella stessa direzione: le soluzioni di eSignature della Commissione sono conformi a eIDAS, quindi le firme qualificate PAdES hanno un riconoscimento legale transfrontaliero nell’UE. Per chi invia o riceve dei documenti digitali dalla PA o tra professionisti, significa meno attriti e più interoperabilità.

Strumenti pratici: conversione, firme, invio

Conversione rapida: Da Word o LibreOffice puoi fare File – Esporta in PDF. Se parti da docx e vuoi solo un PDF pulito, le web-app vanno benissimo. Con i servizi come Smallpdf converti, unisci e comprimi in pochi click (utile quando ti chiedono un unico file con più pagine).

Da Word o LibreOffice puoi fare File – Esporta in PDF. Se parti da docx e vuoi solo un PDF pulito, le web-app vanno benissimo. Con i servizi come converti, unisci e comprimi in pochi click (utile quando ti chiedono un unico file con più pagine). PDF/A, se disponibile: Molti programmi consentono di esportare direttamente in PDF/A (spunta l’opzione PDF/A-1/-2/-4). Se non trovi l’impostazione, salva in PDF normale e poi usa un convertitore verso PDF/A. La ragione è semplice: il PDF/A è pensato per archiviare a lungo .

Molti programmi consentono di esportare direttamente in PDF/A (spunta l’opzione PDF/A-1/-2/-4). Se non trovi l’impostazione, salva in PDF normale e poi usa un convertitore verso PDF/A. La ragione è semplice: il PDF/A è pensato per . Firme che stanno dentro al PDF: Se devi firmare un documento (es. un consenso o un contratto), chiedi o imposta il profilo PAdES. Include la marca temporale e i dati di verifica per la validità nel tempo (LTV). È uno standard europeo aggiornato nel 2024-2025.

Se devi firmare un documento (es. un consenso o un contratto), chiedi o imposta il profilo Include la marca temporale e i dati di verifica per la (LTV). È uno standard europeo aggiornato nel 2024-2025. Invio e protocollazione: Per spedire i documenti alla PA, ai professionisti o alle aziende puoi usare la PEC (posta elettronica certificata), molto diffusa in Italia. Nel 2024 si contano circa 15,9 milioni di caselle attive e più di 843 milioni di messaggi inviati/ricevuti. In questo contesto il PDF resta il formato più pratico da allegare e da protocollare.

Due numeri che spiegano perché conviene organizzarsi

L’Italia è ormai abituata ai servizi digitali della PA: al 29 giugno 2025 risultano 40.755.464 identità SPID emesse. Questo si traduce in più documenti che nascono e circolano già in digitale e il PDF è la lingua franca con cui li scambi, li archivi e li ritrovi nel tempo.

Sul fronte formati e firme, le Linee Guida AgID indicano il PDF/PDF-A tra i formati idonei alla conservazione e il quadro europeo eIDAS + PAdES garantisce un riconoscimento legale alle firme dentro i PDF. In pratica, se imposti ora il tuo archivio domestico in PDF/A e usi le firme PAdES quando servono, ti muovi su degli standard ufficiali e interoperabili, adatti anche alle pratiche con la pubblica amministrazione. Diciamo che è un modo per andare sul sicuro e per scegliere un metodo affidabile che resista anche al tempo.