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Il maltempo è tornato a farsi sentire anche in provincia di Taranto, con una giornata caratterizzata da cielo coperto, piogge a tratti insistenti e un sensibile abbassamento delle temperature. Un cambiamento evidente rispetto ai giorni scorsi, che avevano lasciato spazio a condizioni più stabili e miti.

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Sin dalle prime ore del mattino, nuvole compatte hanno coperto gran parte del territorio, accompagnate da precipitazioni diffuse che, in alcuni momenti, si sono fatte più intense soprattutto nelle aree interne e lungo la fascia occidentale della provincia.

Non si sono registrati particolari disagi, ma la situazione è stata costantemente monitorata, soprattutto nelle zone più esposte al rischio di accumuli d’acqua. Le raffiche di vento, a tratti sostenute, hanno contribuito ad accentuare la percezione del freddo, riportando un clima decisamente più invernale.

Piogge diffuse e vento sostenuto

Le precipitazioni hanno interessato in maniera piuttosto uniforme diversi comuni della provincia, da Taranto fino all’entroterra, coinvolgendo anche Grottaglie e le aree limitrofe. In alcune fasce orarie la pioggia si è presentata sotto forma di rovesci brevi ma intensi, alternati a momenti di pausa.

Il vento, proveniente prevalentemente dai quadranti settentrionali, ha soffiato con una certa intensità, rendendo le temperature percepite più basse rispetto ai valori reali.

Temperature in calo

Oltre alla pioggia, a caratterizzare questa fase di maltempo è stato soprattutto il calo termico. Le temperature hanno subito una diminuzione rispetto ai giorni precedenti, riportandosi su valori più consoni al periodo.

Una variazione che si è fatta sentire soprattutto nelle ore serali, quando il vento e l’umidità hanno contribuito a rendere il clima più rigido.

La situazione nelle prossime ore

Secondo le previsioni, le condizioni di instabilità potrebbero proseguire anche nelle prossime ore, con la possibilità di ulteriori piogge sparse. Non si escludono schiarite temporanee, ma il quadro generale resta variabile.

Come spesso accade in queste situazioni, sarà importante prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e adottare le normali precauzioni, soprattutto negli spostamenti.

Il ritorno del maltempo, dopo alcuni giorni più tranquilli, rappresenta un nuovo passaggio tipico di questa fase stagionale, in cui l’alternanza tra sole e pioggia continua a caratterizzare il territorio della provincia di Taranto.