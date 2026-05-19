Pubblicità in concessione a Google

Prevenire il melanoma e gli altri tumori della pelle attraverso la diagnosi precoce. È questo l’obiettivo della Campagna Nazionale Tumori Cutanei promossa dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in programma dal 22 al 24 maggio in tutta Italia.

Pubblicità in concessione a Google

Anche la provincia di Taranto aderisce all’iniziativa con una giornata dedicata ai controlli gratuiti dei nei, organizzata dall’associazione provinciale della Lilt presso il poliambulatorio della Cittadella della Carità.

La campagna nazionale della Lilt

L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale Tumori Cutanei promossa dalla Lilt con il contributo della linea di fotoprotezione dermatologica Heliocare. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza della prevenzione e dei controlli dermatologici periodici.

Secondo gli specialisti, la diagnosi precoce rappresenta uno degli strumenti più efficaci contro il melanoma, una delle forme più aggressive di tumore della pelle.

Nel territorio jonico cresce l’attenzione verso le campagne di prevenzione sanitaria, sempre più importanti soprattutto in vista della stagione estiva e della maggiore esposizione al sole.

Dove e quando fare i controlli gratuiti

Le visite gratuite per il controllo dei nei si svolgeranno nella giornata di sabato 23 maggio presso il poliambulatorio della Cittadella della Carità di Taranto.

L’accesso sarà possibile esclusivamente tramite prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili programmati dalla Lilt provinciale.

Per altre notizie di salute, prevenzione e servizi sul territorio è possibile consultare anche la sezione dedicata alle farmacie di turno su Grottaglieinrete.it.

Come prenotare la visita

Gli interessati potranno prenotare chiamando il numero 327.0388515, specificando che la richiesta riguarda la Campagna Nazionale Tumori Cutanei.

La Lilt precisa che saranno accolte soltanto le richieste di persone che non si siano sottoposte recentemente allo stesso tipo di controllo dermatologico.Non saranno inoltre accettate prenotazioni multiple o concomitanti con altri accessi diagnostici già fissati nell’ambito della campagna “PrimaVera Donna”, tuttora attiva.

Al momento della visita, i partecipanti aderiranno come soci Lilt attraverso il versamento della quota associativa annuale di 15 euro.

Perché è importante controllare i nei

La campagna punta anche a diffondere corrette abitudini di prevenzione, come l’uso delle protezioni solari e il monitoraggio periodico dei nei.

Gli esperti ricordano di prestare attenzione soprattutto ai nei che:

presentano forma asimmetrica;

hanno bordi irregolari o frastagliati;

mostrano colori differenti;

superano i 6 millimetri di diametro;

cambiano rapidamente forma o dimensione;

diventano rilevati sulla pelle.

È importante controllare anche le aree meno visibili del corpo, come il cuoio capelluto, la schiena o gli spazi tra le dita dei piedi.

Per seguire altri aggiornamenti dal territorio jonico e della provincia di Taranto, resta connesso su Grottaglieinrete.it.

FAQ

Le visite dermatologiche sono gratuite?

Sì, il controllo dei nei è gratuito nell’ambito della campagna promossa dalla Lilt di Taranto.

Serve la prenotazione?

Sì, è obbligatorio prenotare telefonando al numero indicato dagli organizzatori.

Chi può partecipare?

Possono aderire le persone che non abbiano effettuato recentemente lo stesso tipo di controllo dermatologico.

È previsto un costo?

La visita è gratuita, ma i partecipanti aderiranno alla Lilt con una quota associativa annuale di 15 euro.

Perché controllare i nei è importante?

Individuare tempestivamente eventuali anomalie cutanee può favorire una diagnosi precoce e aumentare l’efficacia delle cure.

Condividi l’articolo con amici e familiari: la prevenzione può fare la differenza.