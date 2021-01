Abbiamo da poco lasciato alle nostre spalle il Natale 2020 e l’Epifania 2021. Tra poche settimane sarà già tempo di Quaresima è il 17 febbraio è previsto il Mercoledì delle Ceneri.

Secondo quanto riportato dall’Avvenite I sacerdoti potranno, come sempre, impartire le ceneri sul capo dei fedeli, ma non potranno pronunciare la formula del rito (“Convertitevi e credete al Vangelo” oppure “Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai”). Avvicinandosi al fedele, dovranno restare a bocca chiusa, e con la mascherina ben indossata. Naturalmente dovranno prima avere igienizzato le mani. La formula del rito verrà pronunciata, una volta per tutti, dall’altare, per mantenere parlando il distanziamento fisico. L’indicazione arriva dalla Congregazione vaticana per il Culto divino.