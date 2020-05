Covid-19 a Grottaglie, “Da lunedì 18 maggio si ritorna a messa”. Ecco come si potrà accedere

Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 da lunedì 18 maggio 2020 le chiese riaprono per la celebrazione con i fedeli.

La CEI ha diffuso un Protocollo in cui vengono indicate alcune misure da ottemperare con cura, concernenti l’accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti; la comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali.

In questo video Don Ciro Santopietro, parroco della Chiesa del Carmine a Grottaglie, spiega quali misure sono state prese e come si potrà accedere in chiesa e assistere alle celebrazioni.