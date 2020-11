“È 285 il numero delle persone che risultano attualmente positive al covid a Francavilla Fontana – 133 gli uomini e 152 le donne -, mentre altre 67 sono in isolamento.

Sale a 111 il numero dei guariti.”

E’ quanto comunica il sindaco di Francavilla Fontana.

“E’ entrata in vigore una mia ulteriore ordinanza restrittiva, che dispone l’estensione del divieto di stazionamento e permanenza dalle ore 5.00 alle ore 22.00 alle vie Cavour, Turati, Salvemini, Bartolo Longo, Braccio, Camassa, La Pira, Mangia, Ercole Cavallo, Rosario Ribezzi, Giovanni Paolo I, Padre Camillo Campanella e anche all’intero viale Lilla.

Le tradizioni sono importanti, anche per l’economia, e nella nostra Città abbiamo già assunto alcune decisioni e altre ne assumeremo per difendere la dignità di chi si trova in difficoltà e delle attività commerciali. Ma siate prudenti, sempre.”

Aggiunge De Nuzzo.

“Questa esperienza drammatica può rappresentare anche una buona occasione per cambiare il nostro modo di pensare, per invertire l’ordine delle nostre priorità: anche durante le Feste limitiamo al massimo le relazioni sociali, la salute è al primo posto.

Altrimenti è inutile ripetere “c’è troppa gente in giro”.”

“I soldi delle luci per i buoni spesa”, Sky parla della scelta di Francavilla Fontana



Nuova Ordinanza

Il Sindaco Antonello Denuzzo ha emanato una Ordinanza con ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

Il provvedimento, valido sino al prossimo 3 dicembre, estende il divieto di permanenza e stazionamento dalle 5.00 alle 22.00 in via Turati, via Salvemini, via Cavour, via Bartolo Longo, via Braccio, via Camassa, via La Pira, via Mangia, via Ercole Cavallo, via Rosario Ribezzi, via Giovanni Paolo I, via Padre Camillo Campanella, e viale Vincenzo Lilla.

Queste strade si aggiungono a piazza Umberto I, piazza Dante e a tutte le vie, piazze e aree ricadenti nel centro storico, per le quali era già stato predisposto il divieto di permanenza e stazionamento con una precedente Ordinanza.

Per tutte le vie e le piazze oggetto dei provvedimenti è fatta salva la possibilità di transitare e di svolgere le attività consentite dalla normativa nazionale vigente.

L’Ordinanza è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Francavilla Fontana.