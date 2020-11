“Da qualche giorno sono state posizionate le tensostrutture davanti all’ospedale della città volute dall’Amministrazione comunale per ridurre il disagio del cittadini in attesa. Dopo i gazebo allocati la scorsa estate grazie alla collaborazione della Croce Rossa, la Giunta, con atto n. 320 del 5/11/20, ha dato mandato al Settore Patrimonio di acquistare queste tensostrutture, dotate di sedute e corrente elettrica, per evitare che i cittadini vengano esposti alle intemperie mentre aspettano il proprio turno per entrare nella struttura.”

E’ quanto comunica il Comune di Martina Franca intervenendo sui social.