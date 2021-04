Pubblicità in concessione a Google

Nella giornata odierna sapremo se la Puglia passerà in zona arancione a partire da lunedì 26 aprile.

Pubblicità in concessione a Google

La curva dei contagi comincia lentamente a scendere, l’incidenza settimanale dei casi si aggira a quota 231 circa su 100mila abitanti.

Ciò permetterebbe di uscire dalla zona rossa e passare in una fascia con meno restrizioni.

Tuttavia negli ultimi due giorni si è assistito ad una nuova impennata di positivi, pertanto il passaggio di fascia sarebbe ancora in bilico.

La possibilità di passare in zona arancione era comunque trapelata dall’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui si classificava la Puglia in zona rossa fino al 30 aprile “salva una diversa classificazione”, citando l’ordinanza stessa.

Sarà fondamentale la valutazione del CTS in merito, il cui esito dovrebbe pervenire in giornata odierna.