Pubblicità in concessione a Google

Ieri 6 gennaio la copertura vaccinale Covid per la fascia pediatrica 5-11 in Puglia – dove si vaccina con il metodo “scuola per scuola” risultava del 22.2%, ovvero la più alta in Italia, contro una media nazionale dell’11.9%. La copertura per la III dose era al 44% (+4.5% rispetto alla media nazionale). Sono comunque aperte le prenotazioni per tutte le fasce d’età previste tramite il sito lapugliativaccina, il sistema delle farmacie Farmacup e il numero verde regionale 800 713931.

Pubblicità in concessione a Google

In Asl Taranto, nella giornata di ieri, sono state somministrate 680 prime dosi pediatriche. I bambini vaccinati, di età compresa tra 5 e 11 anni, hanno ricevuto il vaccino direttamente in auto, presso l’hub allestito a Porte dello Jonio per l’evento open day.