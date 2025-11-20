Capire come parlano i ragazzi oggi è quasi come decifrare un codice: un mix di parole inglesi, abbreviazioni, meme, atmosfere digitali. Vogliamo offrirti una guida calda, narrativa, coinvolgente — per orientarti nello slang dei ragazzi e tra i nuovi termini che girano tra chat, TikTok, Instagram, scuole ed eventi sociali.
Troverai un variopinto elenco di parole e acronimi utilizzati da ragazzi e ragazze (e da chiunque voglia restare “in the know”). Approfondiremo significati, contesti, esempi e capirai perché questi termini diventano virali così in fretta.
Inoltre, puoi approfondire la lista di slang dei anni 2020 su questa pagina e consultare una panoramica linguistica aggiornata su Gabb – Teen Slang Dictionary.
Indice
- L’evoluzione dello slang: perché cambia così in fretta
- Parole chiave da conoscere
- Acronimi e abbreviazioni protagonisti
- Usare (o evitare) lo slang: consigli pratici
- Riflessioni finali sul linguaggio giovanile
L’evoluzione dello slang dei ragazzi: perché cambia così in fretta
Il linguaggio giovanile è un continuo fluire: i ragazzi della Generazione Z (nati circa tra il 1997 e il 2012) e della Generazione Alpha (nati dal 2010 in poi) vivono fin dall’infanzia in un contesto digitale, con social media, meme, video‑brevi e cultura virale a dettare moltissimo.
Di conseguenza, nascono parole che esprimono identità, appartenenza, senso di gruppo, ma anche ironia e distanza. Le motivazioni principali?
- Velocità dei trend: una parola può esplodere su TikTok o Instagram e diventare virale in giorni.
- Influenza anglo‑americana: molti termini sono inglesi o derivati dall’inglese, adattati in modo creativo.
- Ricerca di identità: usare o capire lo slang può essere un modo per sentirsi parte del gruppo.
- Senso dell’ironia e del distacco: certe parole si usano per segnalare “io non sono stranito”, oppure “capisco ciò che sta succedendo”.
Conoscere questi termini non significa diventarne schiavo, ma saper interpretare meglio il mondo giovanile — ed evitare malintesi o fraintendimenti.
Parole chiave dello slang dei ragazzi da conoscere
Ecco una selezione di parole‑slang molto usate oggi, con spiegazione, contesti e qualche esempio.
Certo! Ecco una lista ampliata di parole ed espressioni giovanili — alcune ancora attuali, altre che hanno avuto grande successo in passato e che in certi contesti si usano ancora. Le ho divise in due categorie: “Internazionali/Anglofone” e “Italiane/Nostre”.
Slang Internazionale (soprattutto inglese)
- Cringe: indica una situazione, un comportamento o un video che provoca imbarazzo o disagio altrui. _“È stato così cringe quel reel.”_
- Baddie – ragazza bella, sicura di sé, alla moda e “sassy” (decisa, con personalità). Usato spesso su Instagram o TikTok per complimentarsi con una ragazza “top”.
“Look da baddie oggi, eh?”
- Bro – abbreviazione di “brother”, diffusissima. Si usa tra amici maschi (ma anche femmine in modo ironico) per chiamarsi o rafforzare un legame.
“Oh bro, stasera usciamo o no?”
- Slay – uccidere (figurativamente), nel senso di “spaccare”, “fare qualcosa in modo eccezionale”, “essere bellissima/o”.
“Hai slayato quella presentazione!”
- Flexare – ostentare, mettersi in mostra (spesso in modo esagerato), viene da “flex” in palestra: mostrare i muscoli. Ora si usa anche in senso ampio.
“Sempre a flexare il nuovo iPhone.”
- Vibe – atmosfera, energia, sensazione. Si usa tantissimo con “good vibes” (vibrazioni positive).
“Questa canzone è proprio una vibe.”
- Lowkey / Highkey – “lowkey” indica qualcosa di nascosto o discreto, “highkey” il contrario, palese, dichiarato.
“Lowkey mi piace ancora.” / “Highkey voglio andare via.”
- Ghostare – sparire, smettere di rispondere a qualcuno, soprattutto nei contesti sentimentali/chat.
“Mi ha ghostato dopo 3 giorni.”
- Ship(pare) – desiderare che due persone stiano insieme (anche personaggi famosi). Deriva da “relationship”.
“Io li shippo tantissimo.”
- Main character – “personaggio principale”, chi si comporta come se tutto ruotasse attorno a sé.
“Oggi mi sento il main character.”
- Glow up – miglioramento estetico o personale rispetto a un periodo precedente.
“Hai visto il suo glow up? Impressionante.”
- Lit: qualcosa di entusiasmante, eccellente, “al massimo”. _“La festa era lit.”_
- GOAT: acronimo di “Greatest Of All Time”, usato per indicare il migliore in assoluto. _“Lei è la GOAT del design.”_
- Snatched: look, stile, energia al top. _“Quel vestito è snatched.”_
- It’s giving: usato per esprimere l’atmosfera che qualcosa “sta dando”. _“It’s giving anni ’90.”_
- Fell off: qualcuno o qualcosa che un tempo era forte e ora ha perso rilevanza. _“La serie è caduta – fell off dopo la stagione 3.”_
- Gatekeep: controllare l’accesso a qualcosa, non condividere; “fare il gatekeeper”. _“Smettila di gatekeepare quel locale.”_
- Bad take: opinione ritenuta sbagliata o poco convincente. _“Quel commento è un bad take.”_
- Ate: quando qualcuno lo fa benissimo. _“Hai davvero ate con quel discorso.”_ (termine preso dallo slang più recente)
- Bussin’: solitamente nel contesto del cibo, ma anche più in generale per qualcosa di molto buono. _“Quel panino era bussin’.”
- Rizz: (vero protagonista recente) indica fascino, abilità nel flirtare, carisma romantico. _“Ha un sacco di rizz.”
- Ick: “the ick” è la sensazione di disgusto verso qualcuno o qualcosa, soprattutto in ambito sentimentale. _“Ho la ick per quel comportamento.”
- Delulu: abbreviazione scherzosa di “delusional”, usata per chi ha aspettative irrealistiche o sta vivendo una fantasia. _“Sei delulu se pensi che risponderà subito.”_
Slang Italiano
- Scialla – rilassati, tranquillo, “take it easy”. È diventata popolare dopo l’omonimo film e canzoni rap.
“Scialla bro, non è niente.”
- Bella zì – saluto informale (soprattutto maschile), equivalente a “ciao fratè”, “ciao amico”.
“Bella zì, come va?”
- Spaccare – essere fortissimo, fare qualcosa alla grande.
“Questo beat spacca.”
- Ci sta – qualcosa è giusto, azzeccato, adatto al momento.
“Pizza a pranzo? Ci sta.”
- Tamarro – persona appariscente, spesso con gusto discutibile ma “sicuro di sé”. Anche usato ironicamente.
“Guarda che macchina tamarra!”
- Godo – esclamazione che esprime soddisfazione, piacere o vendetta. Deriva da espressioni gergali, oggi popolarissimo.
“Hai sbagliato tutto… godo.”
- Figo / Fighissimo – classico intramontabile. Bello, fantastico, “top”.
“Quel concerto era fighissimo.”
- Tipo / Tipa – ragazzo/a (di interesse sentimentale o generico).
“Hai visto che tipo con lei?”
- Sbroccare – perdere le staffe, arrabbiarsi, impazzire.
“Ha sbroccato per una sciocchezza.”
- Tranquillo zio – variante di “scialla”, usata anche per calmare qualcuno.
“Tranquillo zio, tutto sotto controllo.”
Per ciascuno: oltre al significato, valuta anche il contesto locale — in Italia molti termini si usano come “inglese” puro (es. “lit”, “cringe”), oppure con adattamento (“snatched”, “GOAT”). Alcuni termini sono più “internazionali”, altri più di nicchia digitale.
Cosa significa “Maranza”
Maranza è un termine usato dai giovani italiani per descrivere un certo tipo di ragazzo (più raramente ragazza) con uno stile ben preciso, che unisce atteggiamenti da “duro”, estetica appariscente, abbigliamento vistoso e comportamenti spesso considerati “cafoni”, sopra le righe o “ignoranti”, ma sempre in chiave ironica o parodica.
È difficile da tradurre, perché “maranza” è un mix tra sottocultura, stereotipo e meme vivente.
Estetica maranza
- Tute Adidas o Nike, spesso lucide o colorate
- Occhiali da sole anche di sera o in metro
- Catene d’oro (o finte), anelli vistosi
- Taglio di capelli rasato ai lati, ciuffo sopra
- Scarpe grosse: Air Force 1, Nike TN, Balenciaga (se si può)
Comportamento e lifestyle
- Ascoltano musica trap, techno o gabber (a volume altissimo)
- Parlano spesso con slang misto italo-inglese: “bro”, “madonna che drop”, “questa spacchia”
- Fanno TikTok ballando o mimando canzoni di Neima Ezza, Sfera Ebbasta, Pakxeni o DJ techno
- Stanno spesso in gruppo, fanno branco
- Si atteggiano da “gangsta”, ma in modo teatrale
Dove nasce “maranza”?
Il termine ha iniziato a circolare intorno al 2020, ma è esploso con TikTok, diventando una delle categorie più rappresentate e parodiate.
C’è chi si vanta di essere “maranza”, chi lo fa per moda, e chi invece lo usa come insulto simpatico (“non fare il maranza, dai”).
Su YouTube e TikTok trovi anche compilation come “coreografia maranza”, “i veri maranza del tram”, ecc.
In molte città italiane (soprattutto nord Italia: Milano, Monza, Bergamo, Torino) è associato a una zona, a un quartiere o a uno stile suburbano.
Si può essere maranza per finta?
Sì! Moltissimi ragazzi e ragazze **imitano lo stile maranza** per gioco, o fanno video ironici dove fanno i maranza per meme.
Lo stile è diventato un *fenomeno social* così potente che è entrato nei trend di moda, musica e persino nelle pubblicità.
A volte i “veri maranza” vengono differenziati dai “maranza TikTok” (ovvero quelli che lo fanno solo per seguire un trend).
E le ragazze?
Non esiste un termine ufficiale, ma a volte si parla di “maranza girl” o “trap queen”.
Altre varianti giocose includono “la baddie maranza”, con estetica forte e look molto evidente, stile “barbie dark”.
Anche qui, è più una parodia che una vera sottocultura codificata.
Acronimi e abbreviazioni protagonisti
Oltre alle parole complete, gli acronimi e le abbreviazioni giocano un ruolo centrale. Ecco alcuni dei più diffusi (e utili) da conoscere:
- No cap: no bugie, sto dicendo sul serio. _“Ti dico, no cap era il miglior show.”_
- Bet: sì, d’accordo, ci sto. _“Ci vediamo alle 20?” “Bet.”_
- W / L: Win (vittoria) / Loss (perdita); usato per valutare qualcosa. _“Quel selfie è W.”_
- AF: “As f***” (intensificatore). _“Era freddo AF.”_
- Fam: abbreviazione di “family” ma usata per amici stretti. _“What’s up fam?”_
- Stan: fan accanito/ossessivo in modo positivo. _“I stan quel brand.”_
- NGL: “Not gonna lie”, usato per anticipare un’affermazione sincera o forte. > “NGL, quel film mi ha sorpreso.”
Acronimi italiani usati nello slang giovanile
- GLS – “Già Lo Sai”
Usato per indicare che non serve spiegare, è chiaro per chi ascolta.
“Oggi si va al sushi, GLS 😎”
- PTT – “Poi Ti Tengo”
Abbreviazione scherzosa per “ti aggiorno dopo”.
“Non posso parlare ora, PTT.”
- TMRT – “Tua Madre Ride Tanto”
Ironico, simile a un “burn”, usato per zittire l’altro, come risposta pungente.
“Che battuta… TMRT.”
- DP – “Da Paura”
Espressione di entusiasmo, spesso riferita a qualcosa di bello o impressionante.
“Hai visto che outfit? DP proprio.”
- FDS – “Fine Della Storia”
Chiude una frase con tono deciso, tipo “e non si discute”.
“Sono il migliore, FDS.”
- PPN – “Perché Proprio No”
Risposta secca, ironica o sarcastica per bocciare un’idea.
“Andiamo a mangiare il kebab alle 8 del mattino?” – “PPN.”
- MRC – “Ma anche no” / “Ma Resta Calmo”
Dipende dal contesto: usato per dire “non esagerare” o per stroncare una proposta.
“Secondo me dovresti scriverle subito.” – “MRC.”
- STB – “Sto Tornando, Bro”
Molto usato in gaming, nei gruppi o nelle live.
“STB, devo solo mettere il cane fuori.”
- CMQ – “Comunque”
È semplicemente l’abbreviazione tipica da messaggio o commento, ma è entrata anche nello slang parlato in tono ironico.
“Cmq, sei assurdo.”
- TVB / TV1 / TML –
- TVB: Ti Voglio Bene (ancora usatissimo)
- TV1: variante ironica di “ti voglio un botto” (esagerato)
- TML: Ti Mando L’amore (più romantico/poetico, in disuso ma ogni tanto torna nei meme)
Curiosità:
Molti acronimi italiani **nascono sui social o nei gruppi Telegram/WhatsApp**, e vengono usati anche **per gioco**, imitando quelli americani (tipo “NGL” o “IDK”). Spesso i ragazzi li inventano nel momento, come forma di **codice interno al gruppo**.
Gli acronimi sono spesso usati nelle chat rapide, nei commenti, nei social: capirli aiuta a non sentirsi tagliati fuori. Se ti dicono “no cap”, sappi che significa “sto parlando serio”.
Usare (o evitare) lo slang: consigli pratici
Conoscere lo slang è una cosa, usarlo appropriatamente è un’altra. Ecco alcuni suggerimenti per non risultare “fuori luogo”.
- Modera l’uso. Una parola ben piazzata fa effetto; troppe rischiano di sembrare forzate.
- Adatta al contesto. In un ambiente professionale, su un blog serio o con persone che non usano questo tipo di linguaggio, meglio evitare termini troppo “giovanili”.
- Comprendi prima di usare. Se non sei completamente sicuro del significato o dell’atmosfera, osserva prima che non diventi un errore grammaticale o culturale.
- Sii autentico. Lo slang suona bene se appare spontaneo; se risulta calcolato o innaturale, l’effetto può essere controproducente.
- Tieni d’occhio l’evoluzione. Alcuni termini oggi trendy domani possono risultare “old”: ad esempio, si parla di acronimi più nuovi in sostituzione di altri.
- Impara l’ironia. Spesso lo slang viene usato con tono ironico o auto‑riflessivo (es. “it’s giving…” o “big yikes”). Saper cogliere la sfumatura è importante.
Riflessioni finali sul linguaggio giovanile
Il linguaggio dei giovani oggi è un vero e proprio specchio della cultura digitale: veloce, ibrido (italiano + inglese), ironico, creativo. Dal termine “cringe” a “rizz”, dal “no cap” all’“ate”, abbiamo esplorato un piccolo campione di quello che si usa — e che cambierà ancora.
Comprendere queste parole significa non solo “capire cosa dicono i ragazzi”, ma capire come pensano, come vivono la socialità, l’identità, lo stile. Non serve usarle tutte — ma conoscerle può essere la chiave per un dialogo più fluido, un sorriso in più quando senti una frase “strana”.
Ti invito a esplorare, osservare, ascoltare — e magari usare lo slang in modo che risulti naturale e non costruito. Alla prossima!