Capire come parlano i ragazzi oggi è quasi come decifrare un codice: un mix di parole inglesi, abbreviazioni, meme, atmosfere digitali. Vogliamo offrirti una guida calda, narrativa, coinvolgente — per orientarti nello slang dei ragazzi e tra i nuovi termini che girano tra chat, TikTok, Instagram, scuole ed eventi sociali.

Troverai un variopinto elenco di parole e acronimi utilizzati da ragazzi e ragazze (e da chiunque voglia restare “in the know”). Approfondiremo significati, contesti, esempi e capirai perché questi termini diventano virali così in fretta.

Inoltre, puoi approfondire la lista di slang dei anni 2020 su questa pagina e consultare una panoramica linguistica aggiornata su Gabb – Teen Slang Dictionary.

Indice

L’evoluzione dello slang dei ragazzi: perché cambia così in fretta

Il linguaggio giovanile è un continuo fluire: i ragazzi della Generazione Z (nati circa tra il 1997 e il 2012) e della Generazione Alpha (nati dal 2010 in poi) vivono fin dall’infanzia in un contesto digitale, con social media, meme, video‑brevi e cultura virale a dettare moltissimo.

Di conseguenza, nascono parole che esprimono identità, appartenenza, senso di gruppo, ma anche ironia e distanza. Le motivazioni principali?

Velocità dei trend: una parola può esplodere su TikTok o Instagram e diventare virale in giorni.

una parola può esplodere su TikTok o Instagram e diventare virale in giorni. Influenza anglo‑americana: molti termini sono inglesi o derivati dall’inglese, adattati in modo creativo.

molti termini sono inglesi o derivati dall’inglese, adattati in modo creativo. Ricerca di identità: usare o capire lo slang può essere un modo per sentirsi parte del gruppo.

usare o capire lo slang può essere un modo per sentirsi parte del gruppo. Senso dell’ironia e del distacco: certe parole si usano per segnalare “io non sono stranito”, oppure “capisco ciò che sta succedendo”.

Conoscere questi termini non significa diventarne schiavo, ma saper interpretare meglio il mondo giovanile — ed evitare malintesi o fraintendimenti.

Parole chiave dello slang dei ragazzi da conoscere

Ecco una selezione di parole‑slang molto usate oggi, con spiegazione, contesti e qualche esempio.

Certo! Ecco una lista ampliata di parole ed espressioni giovanili — alcune ancora attuali, altre che hanno avuto grande successo in passato e che in certi contesti si usano ancora. Le ho divise in due categorie: “Internazionali/Anglofone” e “Italiane/Nostre”.

Slang Internazionale (soprattutto inglese)

Cringe : indica una situazione, un comportamento o un video che provoca imbarazzo o disagio altrui. _“È stato così cringe quel reel.”_

: indica una situazione, un comportamento o un video che o disagio altrui. _“È stato così cringe quel reel.”_ Baddie – ragazza bella, sicura di sé, alla moda e “sassy” (decisa, con personalità). Usato spesso su Instagram o TikTok per complimentarsi con una ragazza “top”.

“Look da baddie oggi, eh?”

– ragazza bella, sicura di sé, alla moda e “sassy” (decisa, con personalità). Usato spesso su Instagram o TikTok per complimentarsi con una ragazza “top”. “Look da baddie oggi, eh?” Bro – abbreviazione di “brother”, diffusissima. Si usa tra amici maschi (ma anche femmine in modo ironico) per chiamarsi o rafforzare un legame.

“Oh bro, stasera usciamo o no?”

– abbreviazione di “brother”, diffusissima. Si usa tra amici maschi (ma anche femmine in modo ironico) per chiamarsi o rafforzare un legame. “Oh bro, stasera usciamo o no?” Slay – uccidere (figurativamente), nel senso di “spaccare”, “fare qualcosa in modo eccezionale”, “essere bellissima/o”.

“Hai slayato quella presentazione!”

– uccidere (figurativamente), nel senso di “spaccare”, “fare qualcosa in modo eccezionale”, “essere bellissima/o”. “Hai slayato quella presentazione!” Flexare – ostentare, mettersi in mostra (spesso in modo esagerato), viene da “flex” in palestra: mostrare i muscoli. Ora si usa anche in senso ampio.

“Sempre a flexare il nuovo iPhone.”

– ostentare, mettersi in mostra (spesso in modo esagerato), viene da “flex” in palestra: mostrare i muscoli. Ora si usa anche in senso ampio. “Sempre a flexare il nuovo iPhone.” Vibe – atmosfera, energia, sensazione. Si usa tantissimo con “good vibes” (vibrazioni positive).

“Questa canzone è proprio una vibe.”

– atmosfera, energia, sensazione. Si usa tantissimo con “good vibes” (vibrazioni positive). “Questa canzone è proprio una vibe.” Lowkey / Highkey – “lowkey” indica qualcosa di nascosto o discreto, “highkey” il contrario, palese, dichiarato.

“Lowkey mi piace ancora.” / “Highkey voglio andare via.”

– “lowkey” indica qualcosa di nascosto o discreto, “highkey” il contrario, palese, dichiarato. “Lowkey mi piace ancora.” / “Highkey voglio andare via.” Ghostare – sparire, smettere di rispondere a qualcuno, soprattutto nei contesti sentimentali/chat.

“Mi ha ghostato dopo 3 giorni.”

– sparire, smettere di rispondere a qualcuno, soprattutto nei contesti sentimentali/chat. “Mi ha ghostato dopo 3 giorni.” Ship(pare) – desiderare che due persone stiano insieme (anche personaggi famosi). Deriva da “relationship”.

“Io li shippo tantissimo.”

– desiderare che due persone stiano insieme (anche personaggi famosi). Deriva da “relationship”. “Io li shippo tantissimo.” Main character – “personaggio principale”, chi si comporta come se tutto ruotasse attorno a sé.

“Oggi mi sento il main character.”

– “personaggio principale”, chi si comporta come se tutto ruotasse attorno a sé. “Oggi mi sento il main character.” Glow up – miglioramento estetico o personale rispetto a un periodo precedente.

“Hai visto il suo glow up? Impressionante.”

– miglioramento estetico o personale rispetto a un periodo precedente. “Hai visto il suo glow up? Impressionante.” Lit : qualcosa di entusiasmante, eccellente, “al massimo”. _“La festa era lit.”_

: qualcosa di entusiasmante, eccellente, “al massimo”. _“La festa era lit.”_ GOAT : acronimo di “Greatest Of All Time”, usato per indicare il migliore in assoluto. _“Lei è la GOAT del design.”_

: acronimo di “Greatest Of All Time”, usato per indicare il migliore in assoluto. _“Lei è la GOAT del design.”_ Snatched : look, stile, energia al top. _“Quel vestito è snatched.”_

: look, stile, energia al top. _“Quel vestito è snatched.”_ It’s giving : usato per esprimere l’atmosfera che qualcosa “sta dando”. _“It’s giving anni ’90.”_

: usato per esprimere l’atmosfera che qualcosa “sta dando”. _“It’s giving anni ’90.”_ Fell off : qualcuno o qualcosa che un tempo era forte e ora ha perso rilevanza. _“La serie è caduta – fell off dopo la stagione 3.”_

: qualcuno o qualcosa che un tempo era forte e ora ha perso rilevanza. _“La serie è caduta – fell off dopo la stagione 3.”_ Gatekeep : controllare l’accesso a qualcosa, non condividere; “fare il gatekeeper”. _“Smettila di gatekeepare quel locale.”_

: controllare l’accesso a qualcosa, non condividere; “fare il gatekeeper”. _“Smettila di gatekeepare quel locale.”_ Bad take : opinione ritenuta sbagliata o poco convincente. _“Quel commento è un bad take.”_

: opinione ritenuta sbagliata o poco convincente. _“Quel commento è un bad take.”_ Ate : quando qualcuno lo fa benissimo. _“Hai davvero ate con quel discorso.”_ (termine preso dallo slang più recente)

: quando qualcuno lo fa benissimo. _“Hai davvero ate con quel discorso.”_ (termine preso dallo slang più recente) Bussin’ : solitamente nel contesto del cibo, ma anche più in generale per qualcosa di molto buono. _“Quel panino era bussin’.”

: solitamente nel contesto del cibo, ma anche più in generale per qualcosa di molto buono. _“Quel panino era bussin’.” Rizz : (vero protagonista recente) indica fascino, abilità nel flirtare, carisma romantico. _“Ha un sacco di rizz.”

: (vero protagonista recente) indica fascino, abilità nel flirtare, carisma romantico. _“Ha un sacco di rizz.” Ick : “the ick” è la sensazione di disgusto verso qualcuno o qualcosa, soprattutto in ambito sentimentale. _“Ho la ick per quel comportamento.”

: “the ick” è la sensazione di disgusto verso qualcuno o qualcosa, soprattutto in ambito sentimentale. _“Ho la ick per quel comportamento.” Delulu: abbreviazione scherzosa di “delusional”, usata per chi ha aspettative irrealistiche o sta vivendo una fantasia. _“Sei delulu se pensi che risponderà subito.”_

Slang Italiano

Scialla – rilassati, tranquillo, “take it easy”. È diventata popolare dopo l’omonimo film e canzoni rap.

“Scialla bro, non è niente.”

– rilassati, tranquillo, “take it easy”. È diventata popolare dopo l’omonimo film e canzoni rap. “Scialla bro, non è niente.” Bella zì – saluto informale (soprattutto maschile), equivalente a “ciao fratè”, “ciao amico”.

“Bella zì, come va?”

– saluto informale (soprattutto maschile), equivalente a “ciao fratè”, “ciao amico”. “Bella zì, come va?” Spaccare – essere fortissimo, fare qualcosa alla grande.

“Questo beat spacca.”

– essere fortissimo, fare qualcosa alla grande. “Questo beat spacca.” Ci sta – qualcosa è giusto, azzeccato, adatto al momento.

“Pizza a pranzo? Ci sta.”

– qualcosa è giusto, azzeccato, adatto al momento. “Pizza a pranzo? Ci sta.” Tamarro – persona appariscente, spesso con gusto discutibile ma “sicuro di sé”. Anche usato ironicamente.

“Guarda che macchina tamarra!”

– persona appariscente, spesso con gusto discutibile ma “sicuro di sé”. Anche usato ironicamente. “Guarda che macchina tamarra!” Godo – esclamazione che esprime soddisfazione, piacere o vendetta. Deriva da espressioni gergali, oggi popolarissimo.

“Hai sbagliato tutto… godo.”

– esclamazione che esprime soddisfazione, piacere o vendetta. Deriva da espressioni gergali, oggi popolarissimo. “Hai sbagliato tutto… godo.” Figo / Fighissimo – classico intramontabile. Bello, fantastico, “top”.

“Quel concerto era fighissimo.”

– classico intramontabile. Bello, fantastico, “top”. “Quel concerto era fighissimo.” Tipo / Tipa – ragazzo/a (di interesse sentimentale o generico).

“Hai visto che tipo con lei?”

– ragazzo/a (di interesse sentimentale o generico). “Hai visto che tipo con lei?” Sbroccare – perdere le staffe, arrabbiarsi, impazzire.

“Ha sbroccato per una sciocchezza.”

– perdere le staffe, arrabbiarsi, impazzire. “Ha sbroccato per una sciocchezza.” Tranquillo zio – variante di “scialla”, usata anche per calmare qualcuno.

“Tranquillo zio, tutto sotto controllo.”

Per ciascuno: oltre al significato, valuta anche il contesto locale — in Italia molti termini si usano come “inglese” puro (es. “lit”, “cringe”), oppure con adattamento (“snatched”, “GOAT”). Alcuni termini sono più “internazionali”, altri più di nicchia digitale.

Cosa significa “Maranza”

Maranza è un termine usato dai giovani italiani per descrivere un certo tipo di ragazzo (più raramente ragazza) con uno stile ben preciso, che unisce atteggiamenti da “duro”, estetica appariscente, abbigliamento vistoso e comportamenti spesso considerati “cafoni”, sopra le righe o “ignoranti”, ma sempre in chiave ironica o parodica.

È difficile da tradurre, perché “maranza” è un mix tra sottocultura, stereotipo e meme vivente.

Estetica maranza

Tute Adidas o Nike, spesso lucide o colorate

Occhiali da sole anche di sera o in metro

Catene d’oro (o finte), anelli vistosi

Taglio di capelli rasato ai lati, ciuffo sopra

Scarpe grosse: Air Force 1, Nike TN, Balenciaga (se si può)

Comportamento e lifestyle

Ascoltano musica trap, techno o gabber (a volume altissimo)

Parlano spesso con slang misto italo-inglese: “bro”, “madonna che drop”, “questa spacchia”

Fanno TikTok ballando o mimando canzoni di Neima Ezza , Sfera Ebbasta , Pakxeni o DJ techno

, , o DJ techno Stanno spesso in gruppo, fanno branco

Si atteggiano da “gangsta”, ma in modo teatrale

Dove nasce “maranza”?

Il termine ha iniziato a circolare intorno al 2020, ma è esploso con TikTok, diventando una delle categorie più rappresentate e parodiate.

C’è chi si vanta di essere “maranza”, chi lo fa per moda, e chi invece lo usa come insulto simpatico (“non fare il maranza, dai”).

Su YouTube e TikTok trovi anche compilation come “coreografia maranza”, “i veri maranza del tram”, ecc.

In molte città italiane (soprattutto nord Italia: Milano, Monza, Bergamo, Torino) è associato a una zona, a un quartiere o a uno stile suburbano.

Si può essere maranza per finta?

Sì! Moltissimi ragazzi e ragazze **imitano lo stile maranza** per gioco, o fanno video ironici dove fanno i maranza per meme.

Lo stile è diventato un *fenomeno social* così potente che è entrato nei trend di moda, musica e persino nelle pubblicità.

A volte i “veri maranza” vengono differenziati dai “maranza TikTok” (ovvero quelli che lo fanno solo per seguire un trend).

E le ragazze?

Non esiste un termine ufficiale, ma a volte si parla di “maranza girl” o “trap queen”.

Altre varianti giocose includono “la baddie maranza”, con estetica forte e look molto evidente, stile “barbie dark”.

Anche qui, è più una parodia che una vera sottocultura codificata.

Acronimi e abbreviazioni protagonisti

Oltre alle parole complete, gli acronimi e le abbreviazioni giocano un ruolo centrale. Ecco alcuni dei più diffusi (e utili) da conoscere:

No cap : no bugie, sto dicendo sul serio. _“Ti dico, no cap era il miglior show.”_

: no bugie, sto dicendo sul serio. _“Ti dico, no cap era il miglior show.”_ Bet : sì, d’accordo, ci sto. _“Ci vediamo alle 20?” “Bet.”_

: sì, d’accordo, ci sto. _“Ci vediamo alle 20?” “Bet.”_ W / L : Win (vittoria) / Loss (perdita); usato per valutare qualcosa. _“Quel selfie è W.”_

: Win (vittoria) / Loss (perdita); usato per valutare qualcosa. _“Quel selfie è W.”_ AF : “As f***” (intensificatore). _“Era freddo AF.”_

: “As f***” (intensificatore). _“Era freddo AF.”_ Fam : abbreviazione di “family” ma usata per amici stretti. _“What’s up fam?”_

: abbreviazione di “family” ma usata per amici stretti. _“What’s up fam?”_ Stan : fan accanito/ossessivo in modo positivo. _“I stan quel brand.”_

: fan accanito/ossessivo in modo positivo. _“I stan quel brand.”_ NGL: “Not gonna lie”, usato per anticipare un’affermazione sincera o forte. > “NGL, quel film mi ha sorpreso.”

Acronimi italiani usati nello slang giovanile

GLS – “Già Lo Sai”

Usato per indicare che non serve spiegare, è chiaro per chi ascolta.

“Oggi si va al sushi, GLS 😎”

– “Già Lo Sai” Usato per indicare che non serve spiegare, è chiaro per chi ascolta. “Oggi si va al sushi, GLS 😎” PTT – “Poi Ti Tengo”

Abbreviazione scherzosa per “ti aggiorno dopo”.

“Non posso parlare ora, PTT.”

– “Poi Ti Tengo” Abbreviazione scherzosa per “ti aggiorno dopo”. “Non posso parlare ora, PTT.” TMRT – “Tua Madre Ride Tanto”

Ironico, simile a un “burn”, usato per zittire l’altro, come risposta pungente.

“Che battuta… TMRT.”

– “Tua Madre Ride Tanto” Ironico, simile a un “burn”, usato per zittire l’altro, come risposta pungente. “Che battuta… TMRT.” DP – “Da Paura”

Espressione di entusiasmo, spesso riferita a qualcosa di bello o impressionante.

“Hai visto che outfit? DP proprio.”

– “Da Paura” Espressione di entusiasmo, spesso riferita a qualcosa di bello o impressionante. “Hai visto che outfit? DP proprio.” FDS – “Fine Della Storia”

Chiude una frase con tono deciso, tipo “e non si discute”.

“Sono il migliore, FDS.”

– “Fine Della Storia” Chiude una frase con tono deciso, tipo “e non si discute”. “Sono il migliore, FDS.” PPN – “Perché Proprio No”

Risposta secca, ironica o sarcastica per bocciare un’idea.

“Andiamo a mangiare il kebab alle 8 del mattino?” – “PPN.”

– “Perché Proprio No” Risposta secca, ironica o sarcastica per bocciare un’idea. “Andiamo a mangiare il kebab alle 8 del mattino?” – “PPN.” MRC – “Ma anche no” / “Ma Resta Calmo”

Dipende dal contesto: usato per dire “non esagerare” o per stroncare una proposta.

“Secondo me dovresti scriverle subito.” – “MRC.”

– “Ma anche no” / “Ma Resta Calmo” Dipende dal contesto: usato per dire “non esagerare” o per stroncare una proposta. “Secondo me dovresti scriverle subito.” – “MRC.” STB – “Sto Tornando, Bro”

Molto usato in gaming, nei gruppi o nelle live.

“STB, devo solo mettere il cane fuori.”

– “Sto Tornando, Bro” Molto usato in gaming, nei gruppi o nelle live. “STB, devo solo mettere il cane fuori.” CMQ – “Comunque”

È semplicemente l’abbreviazione tipica da messaggio o commento, ma è entrata anche nello slang parlato in tono ironico.

“Cmq, sei assurdo.”

– “Comunque” È semplicemente l’abbreviazione tipica da messaggio o commento, ma è entrata anche nello slang parlato in tono ironico. “Cmq, sei assurdo.” TVB / TV1 / TML – TVB : Ti Voglio Bene (ancora usatissimo) TV1 : variante ironica di “ti voglio un botto” (esagerato) TML : Ti Mando L’amore (più romantico/poetico, in disuso ma ogni tanto torna nei meme)

–

Curiosità:

Molti acronimi italiani **nascono sui social o nei gruppi Telegram/WhatsApp**, e vengono usati anche **per gioco**, imitando quelli americani (tipo “NGL” o “IDK”). Spesso i ragazzi li inventano nel momento, come forma di **codice interno al gruppo**.

Gli acronimi sono spesso usati nelle chat rapide, nei commenti, nei social: capirli aiuta a non sentirsi tagliati fuori. Se ti dicono “no cap”, sappi che significa “sto parlando serio”.

Usare (o evitare) lo slang: consigli pratici

Conoscere lo slang è una cosa, usarlo appropriatamente è un’altra. Ecco alcuni suggerimenti per non risultare “fuori luogo”.

Modera l’uso. Una parola ben piazzata fa effetto; troppe rischiano di sembrare forzate.

Una parola ben piazzata fa effetto; troppe rischiano di sembrare forzate. Adatta al contesto. In un ambiente professionale, su un blog serio o con persone che non usano questo tipo di linguaggio, meglio evitare termini troppo “giovanili”.

In un ambiente professionale, su un blog serio o con persone che non usano questo tipo di linguaggio, meglio evitare termini troppo “giovanili”. Comprendi prima di usare. Se non sei completamente sicuro del significato o dell’atmosfera, osserva prima che non diventi un errore grammaticale o culturale.

Se non sei completamente sicuro del significato o dell’atmosfera, osserva prima che non diventi un errore grammaticale o culturale. Sii autentico. Lo slang suona bene se appare spontaneo; se risulta calcolato o innaturale, l’effetto può essere controproducente.

Lo slang suona bene se appare spontaneo; se risulta calcolato o innaturale, l’effetto può essere controproducente. Tieni d’occhio l’evoluzione. Alcuni termini oggi trendy domani possono risultare “old”: ad esempio, si parla di acronimi più nuovi in sostituzione di altri.

Alcuni termini oggi trendy domani possono risultare “old”: ad esempio, si parla di acronimi più nuovi in sostituzione di altri. Impara l’ironia. Spesso lo slang viene usato con tono ironico o auto‑riflessivo (es. “it’s giving…” o “big yikes”). Saper cogliere la sfumatura è importante.

Riflessioni finali sul linguaggio giovanile

Il linguaggio dei giovani oggi è un vero e proprio specchio della cultura digitale: veloce, ibrido (italiano + inglese), ironico, creativo. Dal termine “cringe” a “rizz”, dal “no cap” all’“ate”, abbiamo esplorato un piccolo campione di quello che si usa — e che cambierà ancora.

Comprendere queste parole significa non solo “capire cosa dicono i ragazzi”, ma capire come pensano, come vivono la socialità, l’identità, lo stile. Non serve usarle tutte — ma conoscerle può essere la chiave per un dialogo più fluido, un sorriso in più quando senti una frase “strana”.

Ti invito a esplorare, osservare, ascoltare — e magari usare lo slang in modo che risulti naturale e non costruito. Alla prossima!