Le elezioni amministrative e comunali del 2025 sono entrate nel vivo anche nella provincia di Taranto. Alla chiusura dei seggi nella giornata di ieri, domenica 8 giugno, alle ore 23, si registra un’affluenza complessiva del 24,63%. Il dato è in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni delle ore 12 (7,40%) e delle ore 19 (14,94%). Oggi, lunedì 9 giugno, i seggi restano aperti fino alle 15:00, momento in cui si avvierà lo scrutinio.

Il dato aggregato riguarda tutte le 543 sezioni dei vari comuni della provincia. Spiccano casi come Grottaglie, dove l’affluenza è al 22,49%, e altri come Taranto città, che ha toccato il 32,18%, uno dei valori più alti dell’intera provincia, complice il ballottaggio del sindaco. Questo andamento evidenzia una partecipazione disomogenea, con picchi significativi in alcuni centri.

Indice dell’articolo

Affluenza generale nella provincia di Taranto

Il totale dell’affluenza in provincia si ferma al 24,63% alle ore 23 dell’8 giugno. Una crescita progressiva nell’arco della giornata: dal 7,40% delle ore 12 si è passati al 14,94% delle ore 19. Questi dati sono in linea con le aspettative per elezioni amministrative, dove il livello di coinvolgimento dei cittadini tende a essere inferiore rispetto a politiche o europee.

Dati affluenza per ciascun comune

Ecco i dati dei principali comuni della provincia (ore 23 di domenica 8 giugno):

Taranto : 32,18%

: 32,18% Massafra : 35,85%

: 35,85% Monteiasi : 22,33%

: 22,33% Grottaglie : 22,49%

: 22,49% Martina Franca : 20,40%

: 20,40% Statte : 20,89%

: 20,89% Ginosa : 17,63%

: 17,63% Manduria : 17,30%

: 17,30% Crispiano : 20,84%

: 20,84% Laterza: 21,34%

Alcuni centri come Monteparano (25,11%) e Roccaforzata (23,52%) sorprendono per l’elevata partecipazione rispetto alla media. Al contrario, Torricella segna una delle affluenze più basse con l’11,43%.

Le tendenze più rilevanti

La distribuzione dell’affluenza mostra come i centri medio-piccoli abbiano in molti casi superato il 20%, segno di una maggiore sensibilità civica nelle comunità locali. Spiccano Massafra e Taranto città, che registrano picchi ben superiori alla media provinciale, per via delle elezioni del sindaco.

In generale si nota che i comuni dove vi sono candidati molto radicati sul territorio o dove la campagna elettorale è stata particolarmente accesa, la partecipazione è più alta. Questo elemento potrebbe influire anche sulla giornata odierna.

Cosa aspettarsi oggi, lunedì 9 giugno

I seggi saranno aperti fino alle ore 15:00. Il dato finale sarà fondamentale per comprendere l’effettiva partecipazione dell’elettorato. Subito dopo la chiusura dei seggi si avvierà lo spoglio, con i primi risultati previsti in serata.

Gli analisti prevedono un incremento dell’affluenza totale, con valori finali che potrebbero sfiorare o superare il 50% in alcuni centri. Sarà interessante osservare anche l’andamento nei comuni più incerti o con maggior competizione elettorale.

Anche in questa giornata GIR seguirà gli aggiornamenti in tempo reale, con un occhio attento alla situazione nei comuni principali e ai possibili ballottaggi. Ricordiamo ai lettori che ogni voto conta e partecipare è un diritto fondamentale per ogni cittadino.

Resta quindi ancora qualche ora per recarsi alle urne e contribuire al futuro del proprio comune. Segui tutti gli aggiornamenti su Grottaglie in Rete e rimani informato in tempo reale.