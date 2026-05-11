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Immagine di repertorio
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Continuano le indagini della Polizia sull’omicidio avvenuto all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto, dove ha perso la vita Sacko Bakari, 35 anni, originario del Mali. Gli investigatori stanno seguendo diverse piste, tra cui anche quella che porterebbe a un gruppo di giovanissimi, una possibile baby gang.

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L’episodio ha scosso profondamente la città, anche perché avvenuto a poche ore dall’avvio dei festeggiamenti dedicati a San Cataldo.

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