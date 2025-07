Pubblicità in concessione a Google

Da domani, 1 luglio, e sino al 31 agosto 2025, partono gli orari estivi e si intensificano i collegamenti di Ctp Taranto con le località balneari, già in parte avviati due settimane fa.

Pubblicità in concessione a Google

L’azienda, intanto, ha confermato anche per questa stagione estiva appena iniziata, il potenziamento delle corse dal quartiere Paolo VI dirette alle spiagge che, infatti, percorreranno la litoranea fino a raggiungere l’isola amministrativa del comune capoluogo, Marina di Taranto. Nel dettaglio, gli autobus raggiungeranno il capolinea ubicato nelle immediate vicinanze dello stabilimento “Maracaibo Beach”.

«Il nostro costante impegno per una mobilità sostenibile, soprattutto nel periodo estivo, ci spinge – assicurano direzione e cda dell’azienda di trasporto pubblico locale della provincia ionica – ad accogliere sempre altre idee e suggerimenti da parte degli utenti e dei comuni ionici. Per quel che ci riguarda, mettiamo a disposizione mezzi nuovi, confortevoli, sicuri e rispettosi dell’ambiente».

Di seguito, i collegamenti principali: Taranto-Litoranea salentina (capolinea “Maracaibo Beach”), con corse di andata e ritorno; Laterza-Ginosa Marina; Massafra-Chiatona; Palagianello-Castellaneta Marina; Castellaneta-Castellaneta Marina e Grottaglie-Marina di Taranto (capolinea Maracaibo Beach).

E a queste corse, da domani 1 luglio al 31 agosto 2025, inoltre, si aggiungono anche quelle con partenza dal quartiere Paolo VI verso le località balneari. In particolare, in quest’ultimo caso, i bus partiranno da via Cannata, all’altezza della caserma dei Carabinieri, con una fermata nel piazzale antistante il centro commerciale “Porte dello Ionio”. Al ritorno, invece, i pullman si muoveranno dal capolinea individuato l’anno scorso e ubicato, così come già sottolineato, vicino al “Maracaibo Beach”.

Per maggiori informazioni, le linee e gli orari seguiti, durante il periodo estivo, dai mezzi di Ctp Taranto possono essere consultati al seguente indirizzo https://ctptaranto.it/uncategorized/linee-orari/