Il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia ionica è fondamentale per collegare città, borghi, spiagge e zone periferiche. Fra i principali attori c’è CTP Taranto, che offre autobus, linee stagionali balneari, tessere elettronicizzate, servizi al cliente, e molto altro. Con questo articolo scoprirai tutto quello che serve per muoverti con consapevolezza: modalità, costi, contatti, novità utili.

Chi è CTP Taranto e che cosa offre

CTP Taranto (CTP S.p.A.) è l’azienda responsabile del trasporto pubblico locale su autobus nella provincia di Taranto (Sito ufficiale CTP Taranto). Opera con una rete di linee urbane, extraurbane e con collegamenti stagionali verso le località balneari e la costa. L’azienda è strutturata in più depositi (tra cui Palagiano, Pulsano, Grottaglie, Manduria) per coprire una vasta zona.

Nel suo statuto e nei documenti ufficiali, CTP Taranto è proprietaria pubblica (vari Comuni e la Provincia) ed è impegnata anche su aspetti come la sostenibilità ambientale, la trasparenza e la responsabilità verso gli utenti.

Biglietti, abbonamenti e tessera elettronica

Per muoverti con i mezzi di CTP Taranto, è necessario avere un titolo di viaggio valido: biglietto semplice o abbonamento, secondo il tipo di linea e frequenza.

Una novità importante è l’introduzione della tessera di riconoscimento elettronica, che sostituisce progressivamente quella cartacea.

Dal 1° giugno 2025, chi ha la tessera cartacea o chi ne fa richiesta per la prima volta può utilizzare il sito dedicato mycard.cotrap.eu per la registrazione, caricare i documenti necessari, ottenere login/password e completare la procedura con pagamento online.

È obbligatorio convertire le tessere cartacee ancora in corso di validità entro quella data.

Linee, orari e collegamenti locali e balneari

CTP Taranto mette a disposizione un orario regolare per tutte le sue linee urbane ed extraurbane, consultabile via sito ufficiale.

Durante il periodo estivo (1 luglio ‒ 31 agosto 2025) ci sono corse potenziate e collegamenti specifici verso le località balneari: ad esempio Taranto‑Litoranea via Maracaibo Beach, Laterza‑Ginosa Marina, Massafra‑Chiatona, Palagianello‑Castellaneta Marina, Grottaglie‑Marina di Taranto, ecc.

Al quartiere Paolo VI, partono corse verso le spiagge con capolinea nella zona Maracaibo Beach, passando anche da fermate intermedie come vicino al centro commerciale “Porte dello Ionio”. Al ritorno i mezzi partono dal capolinea individuato vicino al Maracaibo Beach.

Novità, avvisi e come restare aggiornato

CTP Taranto aggiorna regolarmente la sua utenza con avvisi, news e rassegna stampa sul sito ufficiale.

Tra le novità recenti:

La selezione per autisti con bando aperto.

con bando aperto. Il nuovo presidente dell’azienda è stato nominato (Maurizio Falcone).

L’avvio della modalità elettronica per la tessera di riconoscimento.

Potenziamento dei collegamenti estivi verso le spiagge.

È utile controllare periodicamente la sezione “Avvisi” sul sito per non perdere aggiornamenti su orari, modifiche di percorso o fermate.

Contatti e servizio clienti

Se hai bisogno di assistenza, informazioni su biglietti, linee, segnalazioni, ecco i riferimenti utili per CTP Taranto:

Numero verde: 800 23 00 83

800 23 00 83 Centralino: +39 099 7324252

+39 099 7324252 Email generale: affarigenerali@ctptaranto.eu

affarigenerali@ctptaranto.eu PEC: ctpspa@pec.ctptaranto.eu

ctpspa@pec.ctptaranto.eu Depositi: Palagiano, Pulsano, Grottaglie, Manduria

Palagiano, Pulsano, Grottaglie, Manduria Indirizzo sede principale: Via del Tratturello Tarantino 5/7, Taranto (TA), CAP 74123

Tramite questi canali puoi chiedere info su abbonamenti, orari, fermate, percorsi speciali o fare segnalazioni. Anche la sezione “Servizio Clienti” online offre un modulo di contatto per richieste specifiche.

CTP Taranto è dunque un punto di riferimento per la mobilità locale nella provincia ionica: con strumenti tecnologici aggiornati, impegno sui servizi estivi, attenzione alle esigenze degli utenti e una rete che continuamente evolve. Se vuoi muoverti meglio, conviene restare sempre aggiornato tramite il sito ufficiale, per sfruttare le novità come la tessera elettronica, gli orari estivi potenziati, e le opportunità (come i bandi) che potrebbero riguardare te o la tua comunità.