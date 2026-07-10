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Il confronto sulla sanità cittadina a Grottaglie, al centro della riunione della Commissione consiliare svoltasi l’8 luglio, ha lasciato spazio anche a una polemica politica tra la consigliera comunale e provinciale Maria Santoro e il consigliere comunale di opposizione Ciro Petrarulo.

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Sull’episodio, che ha accompagnato il dibattito dedicato al futuro dell’ospedale e della Casa di Comunità di Grottaglie, sono state diffuse due diverse ricostruzioni: da un lato il comunicato della maggioranza a sostegno della consigliera Santoro, dall’altro la replica del consigliere Petrarulo. Di seguito pubblichiamo integralmente entrambe le dichiarazioni.

Il comunicato diffuso ai media da parte della Maggioranza

La replica di Ciro Petrarulo

Quando il dibattito politico riguarda temi di interesse pubblico come il futuro della sanità a Grottaglie, sia importante offrire gli elementi utili per farsi un’opinione autonoma.

Al di là delle rispettive ricostruzioni, l’episodio rappresenta anche un segnale del clima politico che si respira in città. Con le elezioni amministrative del prossimo anno ormai all’orizzonte, è naturale che il confronto tra maggioranza e opposizione sia destinato a intensificarsi. Se il calendario sarà rispettato, tra circa un anno Grottaglie avrà già da alcuni mesi un nuovo sindaco e una nuova amministrazione comunale. I prossimi mesi saranno quindi quelli in cui la dialettica politica entrerà progressivamente nel vivo, con inevitabili contrapposizioni sui temi più sentiti dalla cittadinanza, a partire proprio dalla sanità.