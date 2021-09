PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Basterebbe poco per costruire un mondo migliore, più buono e generoso con tutti e che segua il buon esempio di coloro che ci hanno preceduto. Ma…l’ignoranza regna sovrana anche dove non dovrebbe regnare e ha moltissimi discepoli. Memora eos qui eramus… Ricorda chi eravamo. Quello che sei, lo sei grazie alle azioni di uomini e donne che ti hanno preparato il mondo in cui vivi ora. La storia non è soltanto fatta di date e battaglie celebri o di re e imperatori, papi e cardinali, è fatta da tutte quelle persone meno conosciute che ora non ci sono più ma che hanno sofferto, combattuto, respirato, lavorato e gioito: erano i nostri antenati locali. C’é quindi, con pari dignità la “historia patria”. Manzoni docet!

Questa storia degli antenati, delle persone che sono state prima di noi, mi affascina sempre e il più delle volte tento di toglierle dal dimenticatoio in cui la dissennatezza, l’ignoranza e l’insipienza umana dei tempi moderni li hanno relegati e condannati.

L’importanza di conoscere il passato

Come insegnava ed ammoniva Tucidide “bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro… perché l’umanità non cambierà mai e manterrà per sempre tutti i pregi e i difetti che ha sempre avuto”.

E sotto certi aspetti, conoscendo l’esperienza del passato, puoi prevedere anche l’evoluzione futura dell’umanità.

Questi personaggi si trovano ancora tra noi, diafani, evanescenti e affascinanti e ci guardano… e, probabilmente, ci commiserano!

Davanti a questo bassorilievo ci siete passati tante volte da vicino e li avete guardati (lo spero)…

Sapete chi sono?

SAMMARCO Girolamo (1497-1562) – E’ stato il fondatore del nostro convento dei Paolotti a Grottaglie e di altri in Puglia – Grande la sua fama di predicatore . A morte avvenuta, lo chiamarono il “Venerabile”.

MARINARO Antonio senior – CARMELITANO – Probabilmente il piu’ importante tra i personaggi illustriLa sua fama e’ legata al Concilio di Trento di cui fu procuratore generale(1545/1563).

BATTISTA Giuseppe (1610-1675) – Il più grande poeta locale e uno dei messimi del barocco italiano – Autore di moltissime opere – Fu socio dell’Accademia degli Oziosi e dell’Accademia dei Gelati di Bologna –

BATTISTA Rosana (1610-1663) – Monaca appartenente all’ordine delle Clarisse – Considerata santa dal popolo per le sue azioni . Bloccò l’insurrezione del 1647, evitando una strage di massa. Cugina del precedente.

DE GERONIMO Francesco (1642 – 1716) – Santo e taumaturgo grottagliese – Gesuita, trascorse la maggior parte della vita a Napoli. Nel Santuario di Grottaglie, a Lui dedicato, si conserva il suo corpo.

RICCHIUTI Niccolò Maria (1674- 1747) – Appartenente al forbito ordine dei Carmelitani – Occupò posti importanti con alti meriti ed onori riconosciutigli da tutti.

PIGNATELLI Carmelo (1820- 1896) – Storico e religioso – Tesoriere nel Capitolo grottagliese, insegnante e studioso,oltre che teologo, che seppe infondere e profondere l’amore per la storia di Grottaglie producendo molte opere significative in merito.

QUARANTA Teresa (1884-1968) –Fondatrice delle Suore del Sacro Costato –Dette luogo nel 1910 in Minervino Murge alla prima comunità delle Suore Missionarie del Sacro Costato, assumendo la carica di Superiora Generale.