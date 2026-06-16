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Dal 15 giugno è operativo, in via sperimentale, il nuovo servizio della Polizia di Stato denominato “Denunce Online”, pensato per semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi di pubblica sicurezza attraverso strumenti digitali.

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Il portale, raggiungibile all’indirizzo Denunce Online della Polizia di Stato, consente di trasmettere telematicamente una pre-denuncia che dovrà essere formalizzata entro 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento prenotabile direttamente sulla piattaforma.

Le informazioni della Questura

Secondo quanto comunicato dalla Questura, il nuovo sistema è attualmente attivo in fase sperimentale presso la Questura di Rieti, la Questura di Frosinone, i Commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio e diversi uffici specializzati della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale del Lazio e dell’Umbria.

Le tipologie di reato per le quali è possibile presentare una pre-denuncia online sono:

Furto;

Frode informatica;

Truffa;

Accesso abusivo a sistema informatico o telematico;

Indebito utilizzo di carte di credito e strumenti di pagamento;

Diffamazione online.

Segnalazione di smarrimento valida in tutta Italia

La novità più rilevante riguarda però il servizio dedicato agli smarrimenti, attivo da subito su tutto il territorio nazionale. I cittadini possono segnalare online lo smarrimento di beni personali come cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, documenti di identità, bancomat, carte di credito, targhe e altri effetti personali.

In questi casi non sarà necessario recarsi presso un ufficio di Polizia per la formalizzazione. Il verbale protocollato sarà disponibile entro 96 ore nell’area personale del portale e potrà essere utilizzato per richiedere duplicati di documenti o per altre procedure amministrative.

Il collegamento al portale è disponibile anche nell’app IO, all’interno della sezione dedicata ai servizi del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per ulteriori aggiornamenti e notizie di servizio consulta la sezione ultim’ora a Grottaglie. Per approfondire il tema della Polizia di Stato e delle sue funzioni istituzionali è possibile consultare la relativa scheda informativa.

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