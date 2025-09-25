Pubblicità in concessione a Google

I dialetti in Italia sono molto più che semplici varianti linguistiche: sono identità, radici, memoria. Eppure, un recente sondaggio rilanciato dai media ha fatto emergere una classifica che sta facendo discutere: quali sono i dialetti più amati e quali quelli più “odiati” dagli italiani?

La classifica dei dialetti meno apprezzati

Il sondaggio, ripreso da diverse testate, ha chiesto agli italiani quali dialetti trovano più piacevoli e quali, invece, meno graditi. Il risultato ha sorpreso molti:

Napoletano – 22,8% Sardo – 11,4% Siciliano – 10,5% Veneziano – 9,1% Lombardo – 9,0% Piemontese – 6,6% Dialetti dell’Italia centrale – 5,9% Friulano – 5,6% Toscano – 5,1% Emiliano-romagnolo – 2,9% Ligure – 2,6%

Curiosità: il ligure risulta il meno “odiato”, mentre il napoletano guida la classifica in negativo.

Una classifica da prendere con le pinze

Questa classifica suscita reazioni forti, soprattutto quando i dialetti “più amati” coincidono con quelli usati in contesti popolari, musicali, televisivi (ad esempio il napoletano). È utile considerare:

Soggettività e campione

Un sondaggio online o promosso da piattaforme linguistiche può avere un campione non rappresentativo (dipende da chi risponde: giovani, utenti digitali, regioni più “connesse”), dunque il risultato può essere distorto. Le domande stesse possono essere “tendenziose”: parlare di “dialetti piaciuti” vs “dialetti odiati” cambia già l’impostazione psicologica.

Aspetti culturali e stereotipi

Un dialetto può essere “odiato” non per la sua struttura linguistica, ma per stereotipi legati a chi lo parla (immaginario sociale, regionalismo, pregiudizi). Ad esempio, il napoletano è molto presente nella cultura popolare italiana, e spesso oggetto di “platealità” nei media — questo può suscitare reazioni contrastanti. Alcuni dialetti sono meno “familiari” o “intelligibili” fuori dal proprio territorio: chi non è abituato a sentirli fatica a riconoscerli e li percepisce “difficili”.

Dialetto e identità

Per chi lo parla quel dialetto è parte dell’identità: molti dialetti sono “lingue regionali” con una ricchezza lessicale, fonetica e storica che va ben al di là del “parlare diverso”. Spesso, chi si sposta (emigrati, giovani) ha un rapporto affettivo con il dialetto della propria terra anche se non lo “usa” costantemente.

Lingua standard vs dialetto

In Italia esiste una tensione storica fra l’italiano standard (insegnato a scuola, lingua dei media) e i dialetti locali. I dialetti sono spesso relegati al colloquiale, al “privato”. Questo influenza percezioni e pregiudizi. Il valore linguistico di un dialetto non dipende dal suo “gradimento” mediatico ma dalla sua struttura, storia, varietà interna, vitalità (tecnicamente: quanti lo parlano, trasmissione generazionale).

È bene ricordare che questi dati non hanno un valore scientifico assoluto: si basano su percezioni e opinioni personali, influenzate da esposizione mediatica e fattori culturali.

Alcuni dialetti sono più visibili (pensiamo al napoletano in TV, musica e cinema) e possono suscitare reazioni contrastanti.

E il dialetto pugliese?

In Puglia, e nel tarantino in particolare, il dialetto non è soltanto un modo di parlare, ma un vero patrimonio culturale. La parlata grottagliese, con le sue sfumature fonetiche e lessicali, racconta secoli di storia, contaminazioni e tradizioni popolari.

Mentre alcuni dialetti finiscono nelle classifiche dei “più odiati”, il nostro resta un simbolo di appartenenza: chi parte per lavoro o studio porta con sé parole, espressioni e modi di dire che diventano un legame affettivo con la propria terra.

La vera domanda: possono esistere dialetti “odiati”?

Forse la vera lezione di questo sondaggio è che non esistono dialetti belli o brutti, amati o odiati. Esistono lingue vive, strumenti di identità e comunità che vanno valorizzati e tramandati.

Avvertenza: i risultati riportati derivano da sondaggi d’opinione rilanciati da vari media. Campione e modalità di raccolta possono non essere rappresentativi dell’intera popolazione italiana.