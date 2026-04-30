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È disponibile online il disciplinare ufficiale del Museo della Ceramica “Mediterraneo”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 30 aprile 2026. Il documento, composto da 20 articoli, istituisce formalmente il Museo quale servizio culturale del Comune di Grottaglie e ne disciplina organizzazione, missione, gestione del patrimonio e servizi al pubblico.

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Cosa contiene il disciplinare

Il testo definisce in modo dettagliato:

la denominazione ufficiale del Museo della Ceramica “Mediterraneo”;

del Museo della Ceramica “Mediterraneo”; la sede presso il Castello Episcopio e Palazzo De Felice;

presso il Castello Episcopio e Palazzo De Felice; la missione culturale dell’istituzione;

dell’istituzione; i compiti di conservazione, studio, valorizzazione e promozione;

le modalità di incremento e tutela del patrimonio;

le regole su mostre temporanee, prestiti e sicurezza;

l’assetto finanziario e le fonti di sostegno economico;

i servizi al pubblico, l’accessibilità e la Carta dei servizi;

il ruolo del Responsabile del Museo e le competenze gestionali.

Nel disciplinare si richiama inoltre il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il codice etico ICOM, inquadrando il Museo come istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo.

Perché è un documento importante

Il disciplinare rappresenta il passaggio che trasforma il Museo, attivo dal 1999, in una istituzione formalmente riconosciuta dall’Ente comunale. Con questo atto vengono stabiliti criteri di trasparenza, responsabilità gestionale, tutela delle collezioni e standard qualitativi dei servizi offerti ai visitatori. Per Grottaglie, città simbolo della ceramica in Puglia, si tratta di un documento che rafforza la dimensione istituzionale di un patrimonio identitario.

Scarica il PDF completo

È possibile consultare e scaricare il testo integrale del disciplinare in formato PDF al seguente link:

DISCIPLINARE ISTITUZIONE MUSEO DELLA CERAMICA MEDITERRANEO GROTTAGLIE