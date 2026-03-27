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Con Domenico Pinto, scompare una delle personalità più innovative e moderne del panorama ceramico, capace di coniugare la sperimentazione tecnico-artistica e la creatività decorativa con il recupero della memoria storica.

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Un uomo entusiasta della vita, dalla interiorità profonda, capace di dialogare apertamente con tutti, a partire dai giovani, perché la sua interiorità, difatti, giovane lo è sempre stata.

Amante del bello e dell’eleganza formale, proprio come i suoi re e le sue regine, ha trasformato in narrazione artistica il ricordo dei grandi personaggi della storia, spesso sospesi tra realtà e leggenda. Domenico Pinto è – e rimarrà – un poeta della ceramica, fiabesco nelle sue intuizioni artistiche e realistico nella sua modellazione plastica; ha dato forma e materia alla Storia, dapprima con il repertorio figurativo ispirato al ciclo federiciano, poi con quello dedicato al mitico Ulisse.

La sua ricerca artistica, infatti, si è arricchita di storia e cultura, ma sempre con lo sguardo attento, puntato sulla società, tra speranze e contraddizioni.

Voglio ricordarlo così, immerso tra i suoi vigorosi cavalli, tra le sontuose e preziose figure imperiali, a bordo di una delle sue magiche barche colorate di blu, per affrontare un nuovo viaggio della vita, quello che lo porterà nel tempo della storia.