Una tragedia ha scosso le campagne tra Martina Franca e Alberobello, nel Tarantino: una donna è stata ritrovata senza vita all’interno di una cisterna situata lungo la strada provinciale 58.

La scoperta è avvenuta nelle campagne al confine tra i due comuni quando, su segnalazione giunta alle autorità, i soccorritori si sono recati sul posto. La cisterna, profonda e di difficile accesso, ha reso complesse le operazioni di recupero del corpo. Per estrarre la salma sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori, in coordinamento con i comandi di Taranto e Brindisi per mettere in sicurezza l’area.

Al momento non sono state rese note le generalità della donna né le cause precise del decesso. Gli investigatori, valutando tutte le ipotesi, non escludono che si possa trattare di un suicidio, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda.

L’episodio ha suscitato apprensione nella comunità locale, mentre si attende l’esito degli accertamenti da parte delle autorità competenti che stanno cercando di ricostruire le circostanze che hanno portato alla tragica scoperta.