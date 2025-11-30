Pubblicità in concessione a Google

La passione, il lavoro e il talento continuano a dare frutti nella cantera della United Grottaglie. Due giovani calciatori dell’Under 15, Alessandro Caramia (portiere, classe 2011) e Matteo Nuzzo (centrocampista centrale, classe 2011), sono stati convocati per partecipare al raduno ufficiale dell’Hellas Verona, prestigiosa società di Serie A.

Il provino si terrà domani a Barletta, in una giornata che potrebbe segnare un passo importante nel percorso sportivo dei due ragazzi. Per la scuola calcio grottagliese si tratta di un riconoscimento significativo del lavoro svolto sul campo con costanza, serietà e attenzione alla crescita tecnica e personale dei propri atleti.

Caramia, estremo difensore dotato di grande reattività e senso della posizione, e Nuzzo, regista di centrocampo con visione di gioco e temperamento, avranno l’opportunità di mettersi in mostra agli occhi degli osservatori dell’Hellas Verona, che da anni investe nel reclutamento dei migliori talenti giovanili del panorama nazionale.

La United Grottaglie, che con orgoglio segue ogni passo dei suoi ragazzi, augura loro un’esperienza ricca e formativa, al di là dell’esito finale. “Questi momenti rappresentano il frutto di un percorso educativo prima ancora che sportivo” – ha dichiarato lo staff tecnico – “e siamo felici che i nostri atleti possano vivere occasioni del genere con i colori della nostra società nel cuore”.

Un traguardo che è già, in sé, un punto di partenza.