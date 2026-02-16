Pubblicità in concessione a Google

In vista delle prossime elezioni amministrative a Grottaglie, alcune forze politiche dell’area progressista e riformista annunciano l’avvio di un percorso condiviso. L’obiettivo dichiarato è costruire una proposta politica ampia e partecipata, capace di rispondere alle criticità che interessano la città e l’intero territorio jonico.

L’iniziativa, formalizzata con un documento datato 10 febbraio 2026, porta le firme dei rappresentanti locali di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Partito Liberaldemocratico.

L’appello delle forze progressiste

Nel documento si richiama la fase storica attuale, segnata – si legge – da conflitti internazionali e da un cambiamento climatico che incide profondamente sulle condizioni di vita e di lavoro. Un riferimento esplicito è alla definizione di “Terza Guerra Mondiale a pezzi”, espressione utilizzata in più occasioni da Papa Francesco.

Secondo i promotori, anche Grottaglie e la provincia ionica stanno vivendo trasformazioni economiche e sociali rilevanti. Da qui la necessità di rilanciare l’impegno collettivo e la partecipazione democratica alla vita pubblica.

«Consapevoli della complessità del momento – si legge nel testo – forze politiche diverse ma unite da comuni valori progressisti e riformisti hanno deciso di avviare un percorso condiviso, ponendo al centro il bene comune e il senso di responsabilità verso la comunità».

I temi al centro del confronto

Il lavoro comune annunciato da AVS, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Partito Liberaldemocratico si concentrerà su alcuni ambiti ritenuti prioritari:

Salute

Lavoro

Sviluppo economico

Ambiente

Giustizia e diritti civili e sociali

Sicurezza

L’intenzione dichiarata è elaborare proposte concrete, da condividere con la cittadinanza, capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni del territorio.

Un percorso aperto alla città

L’appello è rivolto alle realtà associative, produttive, politiche e sociali di Grottaglie, oltre che a tutte le forze progressiste e riformiste che si riconoscono nei valori repubblicani, democratici, antifascisti e pacifisti.

Nel documento si precisa che il percorso avviato «non prefigura assetti definitivi né scelte precostituite», ma si fonda su un metodo inclusivo e progressivo. L’obiettivo è costruire una coalizione ampia e aperta, capace di mettere insieme competenze e sensibilità diverse in vista della definizione di una proposta amministrativa condivisa.

Il contesto politico verso le comunali 2026

Le prossime elezioni amministrative rappresenteranno un passaggio importante per il futuro della città. In questa fase, il dibattito politico locale si concentra sulla costruzione delle alleanze e sui programmi.