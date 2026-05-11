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Elezioni Comunali in Provincia di Taranto: la Prefettura di Taranto ha pubblicato i fac simile delle schede elettorali in vista delle elezioni amministrative che interesseranno alcuni Comuni della provincia jonica. Si tratta dei fac simile utilizzati per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali.

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I documenti riguardano sia Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti sia il Comune di Manduria, che supera questa soglia e prevede quindi modalità differenti di voto previste dalla normativa sulle elezioni amministrative in Italia.

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I Comuni interessati

I fac simile pubblicati dalla Prefettura riguardano i seguenti Comuni:

Fragagnano – Comune inferiore ai 15.000 abitanti

– Comune inferiore ai 15.000 abitanti Laterza – Comune inferiore ai 15.000 abitanti

– Comune inferiore ai 15.000 abitanti Manduria – Comune superiore ai 15.000 abitanti

– Comune superiore ai 15.000 abitanti Montemesola – Comune inferiore ai 15.000 abitanti

– Comune inferiore ai 15.000 abitanti Roccaforzata – Comune inferiore ai 15.000 abitanti

Dove consultare i fac simile

I prototipi delle schede elettorali sono stati pubblicati attraverso i canali ufficiali della Prefettura di Taranto e consentono agli elettori di prendere visione in anticipo delle modalità di voto e della disposizione delle liste e dei candidati.

Nel caso di Manduria, essendo un Comune superiore ai 15 mila abitanti, il sistema elettorale prevede anche la possibilità del voto disgiunto. Nei Comuni più piccoli, invece, le modalità risultano differenti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

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