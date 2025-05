Pubblicità in concessione a Google

Oggi, giovedì 22 maggio 2025, la Provincia di Taranto è chiamata a scegliere il suo nuovo presidente. Le elezioni si svolgono nel Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo di Taranto, con seggio aperto dalle 8:00 alle 20:00. Tre i candidati in lizza: Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie; Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca; e Alfredo Longo, sindaco di Maruggio. Il voto è riservato a sindaci e consiglieri comunali della provincia, secondo il modello di elezione di secondo grado previsto dalla Legge Delrio.

Pubblicità in concessione a Google

Elezioni Presidente Provincia di Taranto

Quando e dove si vota

Le elezioni si tengono oggi, 22 maggio 2025, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo in via Anfiteatro 4, Taranto. Il seggio è aperto dalle 8:00 alle 20:00. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, con i risultati attesi in serata.

Chi sono i candidati

In corsa per la presidenza della Provincia di Taranto ci sono tre sindaci attualmente in carica:

Ciro D’Alò : sindaco di Grottaglie, noto per il suo impegno in ambito ambientale e per la promozione del territorio.

: sindaco di Grottaglie, noto per il suo impegno in ambito ambientale e per la promozione del territorio. Gianfranco Palmisano : sindaco di Martina Franca, con una lunga esperienza amministrativa e attenzione alle politiche culturali.

: sindaco di Martina Franca, con una lunga esperienza amministrativa e attenzione alle politiche culturali. Alfredo Longo: sindaco di Maruggio, focalizzato sullo sviluppo turistico e la valorizzazione delle risorse locali.

Per approfondire i profili dei candidati, è possibile consultare l’articolo di Grottaglie in Rete.

Chi vota e come funziona il voto

Le elezioni provinciali sono di secondo grado: votano solo i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia di Taranto. Il voto è ponderato in base alla popolazione del Comune rappresentato da ciascun elettore, come stabilito dalla Legge Delrio (n. 56/2014). Possono candidarsi solo i sindaci in carica nei Comuni del territorio provinciale.

Il significato politico delle elezioni

Sebbene si tratti di elezioni indirette, la scelta del presidente della Provincia di Taranto ha un forte valore politico. Il presidente ha competenze in settori chiave come edilizia scolastica, viabilità, tutela ambientale e pianificazione territoriale. Inoltre, l’esito del voto può influenzare gli equilibri politici locali e le future alleanze in vista delle elezioni regionali e nazionali.

Scenari e attese per il nuovo presidente

Il nuovo presidente della Provincia di Taranto avrà il compito di guidare l’ente in una fase cruciale, affrontando sfide legate allo sviluppo infrastrutturale, alla transizione ecologica e al rilancio occupazionale. La collaborazione con i Comuni sarà fondamentale per promuovere politiche efficaci e rispondere alle esigenze del territorio.

Per ulteriori informazioni sulle elezioni provinciali, è possibile visitare il sito ufficiale della Provincia di Taranto.

In attesa dei risultati, l’attenzione è rivolta al ruolo che il nuovo presidente potrà svolgere nel rafforzare la coesione tra i Comuni e nel promuovere lo sviluppo sostenibile dell’intera provincia.