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Con decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 9 aprile 2026, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto. I cittadini — o meglio, gli aventi diritto a questo particolare tipo di consultazione — sono chiamati a esprimere il proprio voto domenica 14 giugno 2026, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

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Dove si vota

Il seggio elettorale è costituito presso il Palazzo della Provincia di Taranto, in via Anfiteatro n. 4, nella Sala Consiliare “Paolo Tarantino” situata al primo piano.

Elezioni di secondo grado: chi può votare e chi può essere eletto

Si tratta di elezioni di secondo grado: non sono quindi i cittadini comuni a recarsi alle urne, ma i rappresentanti istituzionali già eletti nei comuni del territorio provinciale.

Hanno diritto di voto i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Taranto che risultino in carica alla data delle elezioni.

Allo stesso modo, possono candidarsi alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica, eletti nei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Taranto.

Come si presentano le candidature

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. La presentazione avviene presso l’Ufficio Elettorale appositamente istituito con decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 21 aprile 2026, presso la sede della Provincia di Taranto (via Anfiteatro n. 4), all’ufficio del Segretario Generale.

I termini per la presentazione delle liste sono i seguenti:

Domenica 24 maggio 2026 , dalle ore 08:00 alle ore 20:00

, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 Lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 08:00 alle ore 12:00

Perché queste elezioni riguardano anche Grottaglie

Grottaglie, in quanto Comune compreso nel territorio della Provincia di Taranto, è pienamente coinvolta in questo appuntamento elettorale. I Consiglieri Comunali e il Sindaco di Grottaglie in carica sono elettori e possono essere candidati al Consiglio Provinciale, al momento si parla di almeno 3 possibili candidati grottagliesi. La partecipazione attiva dei rappresentanti locali a questa tornata elettorale è quindi di primaria importanza per garantire una voce al nostro territorio in seno all’ente provinciale.