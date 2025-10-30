Pubblicità in concessione a Google
Il Comune di Grottaglie comunica quanto segue: Pubblicazione elenco estratti alle funzioni di scrutatore/scrutatrice alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025
Pubblicità in concessione a Google
Pubblicazione dei nominativi estratti dalla Commissione elettorale comunale in data 29/10/2025 per la nomina alle funzioni di scrutatore/scrutatrice alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.
Ecco l’elenco: https://grottaglie-api.municipiumapp.it/s3/3277/allegati/elezioni-regionali-2025-scrutatori_estratti.pdf
Pubblicità in concessione a Google