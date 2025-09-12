Pubblicità in concessione a Google

L’Election Day in Puglia si avvicina: è stato confermato che le elezioni regionali si svolgeranno insieme a Veneto e Campania il 23‑24 novembre 2025. Il decreto per indire il voto dovrà essere pubblicato entro il 9 ottobre, mentre alcune novità istituzionali e politiche stanno già cambiando lo scenario elettorale locale.

È stata definita la data dell’Election Day per le elezioni regionali: 23‑24 novembre 2025, in contemporanea con Veneto e Campania. Il decreto che formalizzerà la chiamata alle urne in Puglia deve essere pubblicato entro il 9 ottobre, secondo la legge regionale. Le liste dei candidati dovranno essere depositate tra l’8 del mattino del 24 ottobre e mezzogiorno del 25 ottobre.

2. Ripartizione dei seggi e impatto territoriale

Una delle novità più rilevanti riguarda la distribuzione dei seggi nel Consiglio regionale: Bari guadagnerà un consigliere, Foggia ne perde uno. Le altre province manterranno il numero attuale. Il totale resta a 50 consiglieri, ma la nuova ripartizione vedrà Bari salire a 16 consiglieri e Foggia scendere a 7.

3. Prospettive e scenari possibili

Con l’Election Day fissato e la nuova distribuzione dei seggi, il peso politico delle province cambia: Bari acquisisce ancora più centralità, il che potrebbe influenzare non solo la composizione delle liste, ma anche le strategie dei principali partiti.

Lo scenario si fa sempre più delineato: alleanze, candidature e il nuovo equilibrio tra province definiranno la sfida elettorale che porterà alla guida della Regione Puglia per il prossimo quinquennio.