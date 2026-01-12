Pubblicità in concessione a Google

La situazione sanitaria nella Provincia di Taranto, e in particolare a Grottaglie, continua a peggiorare. Mentre si moltiplicano le segnalazioni di disservizi e carenze strutturali, il Circolo del Partito Democratico di Grottaglie interviene con un comunicato che richiama Regione e ASL alle proprie responsabilità. Dopo anni di promesse disattese e opere incompiute, si alza forte la voce di chi chiede – con urgenza – una sanità più vicina ai cittadini, più efficace, più giusta.

Pubblicità in concessione a Google

“Non pretendiamo l’impossibile, ma chiediamo interventi concreti e attuabili senza ulteriori rinvii e, segnatamente, sollecitiamo: il potenziamento immediato dei servizi sociosanitari; il rilancio della medicina territoriale; il maggiore coinvolgimento dei medici di base nelle strategie locali.”

Nel comunicato si evidenziano anche i gravi ritardi nella consegna delle nuove strutture sanitarie previste, come la Casa e l’Ospedale di Comunità, e si denuncia la paralisi istituzionale che ha segnato l’ultimo quinquennio. Il PD grottagliese ripone fiducia nel nuovo Presidente regionale Antonio Decaro, ma chiede che le azioni concrete partano subito, senza altre promesse o rinvii. Perché la sanità, in una città come Grottaglie, non può più permettersi attese.