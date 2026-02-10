La compagnia aerea internazionale Emirates continua il suo percorso di espansione e apre le selezioni per nuovo personale di bordo. Domenica 15 febbraio, a Bari, è in programma un open day di recruiting dedicato agli assistenti di volo.
L’appuntamento è fissato alle ore 9 presso il Mercure Villa Romanazzi Carducci, dove i recruiter della compagnia incontreranno i candidati interessati a entrare a far parte di una delle realtà più conosciute del trasporto aereo mondiale.
Un momento strategico per la compagnia Emirates
Le selezioni arrivano in una fase particolarmente importante per Emirates. La compagnia sta infatti portando avanti:
-
il riammodernamento della flotta Airbus A380,
-
l’introduzione della nuova classe Premium Economy su numerose rotte,
-
la consegna di nuovi aeromobili di ultima generazione, destinati a rafforzare il network globale.
Questi investimenti rendono necessario l’inserimento di nuovo personale di cabina, formato secondo standard elevati di servizio e sicurezza.
A chi sono rivolti i recruiting day
Gli open day sono pensati soprattutto per:
-
giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro,
-
neolaureati,
-
candidati con esperienze iniziali nel settore dell’ospitalità, come stage, lavori part-time o impieghi nel turismo e nella ristorazione.
Allo stesso tempo, le selezioni sono aperte anche a chi ha almeno un anno di esperienza nel settore dei servizi o dell’accoglienza
Cosa cerca Emirates nei candidati
Come spiegato dalla compagnia, i nuovi assunti entreranno a far parte di “uno dei marchi più iconici dell’aviazione internazionale”, con la possibilità di formarsi accanto a professionisti del settore.
In particolare, Emirates è alla ricerca di persone che:
-
abbiano una forte attitudine all’ospitalità, semplice ma personalizzata,
-
sappiano lavorare in contesti multiculturali,
-
siano in grado di gestire le procedure di sicurezza, considerate una priorità assoluta durante il volo.
Formazione e condizioni di lavoro
Chi supererà le selezioni accederà a un programma di formazione intensivo di otto settimane, durante il quale verranno affrontati tutti gli aspetti fondamentali del lavoro di assistente di volo:
-
servizio a bordo,
-
sicurezza,
-
gestione dei passeggeri,
-
standard operativi della compagnia.
L’attività lavorativa inizierà a Dubai, sede principale di Emirates. Il pacchetto offerto ai membri dell’equipaggio comprende:
-
stipendio esente da imposte,
-
alloggio fornito dalla compagnia,
-
trasporto gratuito da e per l’aeroporto,
-
agevolazioni sui voli per sé e, in alcuni casi, per i familiari.
Requisiti principali
Per partecipare alle selezioni è necessario:
-
avere almeno 21 anni,
-
un’altezza minima di 160 centimetri,
-
ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata,
-
assenza di tatuaggi visibili quando si indossa la divisa.
Se stai valutando una carriera nel settore dell’aviazione o dell’ospitalità internazionale, l’open day di Bari rappresenta un’occasione concreta per avvicinarsi a una delle compagnie aeree più strutturate e riconosciute al mondo.