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Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di epatite A in relazione a un incremento dei casi registrato in alcune regioni italiane. In questo contesto, il Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto ha diffuso un chiarimento ufficiale per fare il punto sulla situazione nel territorio provinciale e ribadire le corrette misure di prevenzione.

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Il riferimento ai mitili e ad altri alimenti consumati crudi ha riacceso l’attenzione, soprattutto in un’area come quella jonica dove la mitilicoltura rappresenta una tradizione consolidata e una voce importante dell’economia locale.

Cosa sta succedendo in Italia

L’epatite A è una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus HAV. Secondo quanto riportato anche nella pagina dedicata all’epatite A, la trasmissione avviene prevalentemente per via oro-fecale, attraverso acqua o alimenti contaminati oppure per contatto diretto tra persone.

L’incremento di casi segnalato in alcune aree del Paese non è, allo stato attuale, automaticamente riconducibile a una singola fonte specifica. Il lungo periodo di incubazione – tra i 15 e i 50 giorni – e la presenza frequente di infezioni asintomatiche rendono infatti più complessa l’individuazione immediata dell’origine dei contagi.

La situazione nella provincia di Taranto

La ASL Taranto ha precisato che nel territorio provinciale il quadro epidemiologico è sotto controllo ed è oggetto di monitoraggio costante da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Le coperture vaccinali nella provincia si attestano intorno al 75%, un dato che contribuisce in maniera determinante alla riduzione della circolazione del virus. In Puglia, la campagna vaccinale avviata dopo l’epidemia del 1997 ha rappresentato un passaggio importante nel rafforzamento della protezione della popolazione.

Per eventuali aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare la sezione ultim’ora a Grottaglie.

Mitili e controlli nel territorio jonico

Un’attenzione particolare riguarda i molluschi bivalvi, tra cui i mitili, spesso indicati tra gli alimenti potenzialmente a rischio se consumati crudi o non adeguatamente trattati.

La ASL ricorda che le produzioni locali sono sottoposte a controlli sistematici e continuativi da parte dei servizi veterinari competenti in materia di sicurezza alimentare. Nel territorio jonico, caratterizzato da una storica tradizione di mitilicoltura, il sistema di sorveglianza interessa l’intera filiera.

Si raccomanda comunque di acquistare mitili esclusivamente attraverso canali di vendita autorizzati e controllati, evitando prodotti di provenienza incerta o vendita abusiva.

Come si trasmette l’epatite A

La trasmissione può avvenire attraverso:

consumo di alimenti crudi o non adeguatamente lavati;

utilizzo di acqua non sicura;

manipolazione degli alimenti senza adeguate condizioni igieniche;

contatti stretti in ambito familiare o comunitario.

In molti casi la diffusione è riconducibile a una pluralità di fattori concomitanti piuttosto che a un’unica fonte.

Prevenzione e vaccinazione

Le misure di prevenzione restano semplici ma fondamentali:

lavare accuratamente le mani con acqua e sapone;

lavare con attenzione frutta e verdura, soprattutto se consumate crude;

evitare contaminazioni tra alimenti crudi e cotti;

non preparare cibo per altri in presenza di sintomi gastrointestinali.

Accanto alle norme igieniche, la vaccinazione rappresenta il principale strumento di prevenzione. La ASL invita a valutare l’adesione alla vaccinazione rivolgendosi agli ambulatori territoriali per informazioni e accesso al servizio.

FAQ

L’epatite A è pericolosa?

Nella maggior parte dei casi è una malattia acuta che si risolve spontaneamente, ma può comportare complicanze soprattutto negli adulti e nei soggetti fragili.

È sicuro consumare mitili?

Sì, se acquistati da canali autorizzati e controllati e se rispettate le corrette norme igieniche e di conservazione.

Quali sono i sintomi?

Possono includere febbre, stanchezza, nausea, dolore addominale e ittero. Tuttavia molte infezioni, soprattutto nei giovani, possono essere asintomatiche.

La situazione a Taranto è preoccupante?

Secondo quanto comunicato dalla ASL Taranto, allo stato attuale il quadro epidemiologico è stabile e sotto controllo.

Hai informazioni o segnalazioni su questo tema? Puoi inviare una segnalazione alla redazione. Gli eventuali aggiornamenti verranno integrati nell’articolo. Ecco quanto comunica la ASL Taranto in una nota inviata ai media:

“In relazione all’incremento dei casi di epatite A registrato in alcune regioni italiane, il Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto richiama l’attenzione sull’importanza di una corretta informazione e sull’adozione di comportamenti adeguati a ridurre il rischio di trasmissione.

L’epatite A è una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus HAV, che si trasmette prevalentemente per via oro-fecale, attraverso l’ingestione di acqua o alimenti contaminati, come verdure, frutti di bosco o altri prodotti consumati a crudo, oppure per contatto diretto tra persone. La trasmissione può avvenire in diversi contesti, spesso legati alla quotidianità, quali consumo di alimenti crudi o non adeguatamente lavati, utilizzo di acqua non sicura, manipolazione degli alimenti in assenza di adeguate condizioni igieniche, contatti stretti in ambito familiare o comunitario.

Il lungo periodo di incubazione, generalmente compreso tra quindici e cinquanta giorni, e la frequente presenza di infezioni asintomatiche, in particolare nelle fasce di età più giovani, contribuiscono a rendere la circolazione del virus poco evidente e talvolta sottostimata. In questo scenario, la diffusione dell’infezione è spesso riconducibile a una pluralità di fattori concomitanti più che a singole fonti specifiche.

La prevenzione si fonda su misure semplici ma fondamentali, che assumono un ruolo determinante nel contenimento della diffusione. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone, in particolare prima della preparazione e del consumo degli alimenti e dopo l’uso dei servizi igienici; lavare con attenzione frutta e verdura, soprattutto se consumate crude; utilizzare acqua proveniente da fonti sicure; evitare contaminazioni crociate tra alimenti crudi e cotti e mantenere adeguati standard di igiene in cucina; evitare la preparazione di alimenti per altri in presenza di sintomi gastrointestinali. L’adozione sistematica di tali comportamenti rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione, in grado di incidere concretamente sulla riduzione del rischio.

Accanto alle misure igieniche, la vaccinazione costituisce il principale strumento di prevenzione dell’epatite A. In Puglia, la campagna di immunizzazione avviata a seguito dell’epidemia del 1997 ha determinato nel tempo un significativo rafforzamento della protezione della popolazione. I risultati di questa strategia sono stati evidenti anche in occasione dell’epidemia nazionale del 2013/2014, durante la quale la Regione ha mostrato un impatto molto contenuto rispetto ad altri contesti territoriali.

Attualmente nella provincia di Taranto le coperture vaccinali si attestano intorno al 75%, contribuendo in maniera determinante alla riduzione della circolazione del virus e al mantenimento di un quadro epidemiologico stabile. Nel territorio della ASL Taranto la situazione epidemiologica è sotto controllo ed è oggetto di costante monitoraggio da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Una particolare attenzione è inoltre rivolta alla sicurezza delle filiere alimentari. Le produzioni di alimenti potenzialmente a rischio, come i molluschi bivalvi, sono sottoposte a controlli sistematici e continuativi da parte dei servizi veterinari competenti in materia di sicurezza alimentare, ulteriormente potenziati in relazione al pattern epidemiologico nazionale. Questo aspetto assume un rilievo specifico nel territorio jonico, caratterizzato da una consolidata tradizione di mitilicoltura e da un sistema di sorveglianza strutturato lungo l’intera filiera. Pertanto, si raccomanda di acquistare tali prodotti esclusivamente attraverso canali di vendita autorizzati e controllati.

Alla luce di tali elementi, unitamente ai livelli di copertura vaccinale raggiunti nella popolazione, il quadro complessivo non evidenzia, allo stato attuale, particolari criticità, fermo restando il mantenimento delle misure di prevenzione e del monitoraggio in corso.

La ASL di Taranto, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, continuerà a monitorare l’andamento epidemiologico e a garantire le attività di prevenzione e controllo sul territorio. Si invita la popolazione a mantenere elevata l’attenzione sulle norme igienico-sanitarie e a valutare l’adesione alla vaccinazione, rivolgendosi agli ambulatori vaccinali territoriali per informazioni e accesso al servizio.”