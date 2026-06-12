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Per tutta la stagione estiva, il cuore di Grottaglie cambierà volto al tramonto. L’Amministrazione Comunale ha disposto la chiusura al traffico veicolare di Piazza Rossano, Piazza Regina Margherita e Via Chiesa Matrice ogni sera dalle 19:00 alle 00:30, a partire dal 15 giugno fino al 15 settembre 2026. L’obiettivo è restituire gli spazi pubblici più rappresentativi del centro storico a cittadini, famiglie e visitatori nelle ore di maggiore affluenza, favorendo al tempo stesso le attività commerciali della zona.

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