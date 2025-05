Albania Shkodra Elektronike Zjerm

Armenia PARG Survivor

Australia Go-Jo Milkshake Man

Austria JJ Wasted Love

Azerbaigian Mamagama Run with U

Belgio Red Sebastian Strobe Lights

Bosnia ed Erzegovina Theo Evan Shh

Croazia Marko Bošnjak Poison Cake

Cipro Klemen How Much Time Do We Have Left

Danimarca Kyle Alessandro Lighter

Estonia Tommy Cash Espresso Macchiato

Finlandia Erika Vikman Ich komme

Francia Louane Maman

Georgia Mariam Shengelia Freedom

Germania Abor & Tynna Baller

Grecia Klavdia Asteromáta

Irlanda EMMY Laika Party

Islanda VÆB Róa

Israele Yuval Raphael New Day Will Rise

Italia Lucio Corsi Volevo essere un duro

Lettonia Tautumeitas Bur man laimi

Lituania Katarsis Tavo akys

Lussemburgo Laura Thorn La poupée monte le son

Malta Miriana Conte Serving

Moldavia Nina Žižić Dobrodošli

Norvegia Kyle Alessandro Lighter

Paesi Bassi Claude C’est la vie

Polonia Justyna Steczkowska Gaja

Portogallo NAPA Deslocado

Regno Unito Remember Monday What the Hell Just Happened?

Repubblica Ceca Adonxs Kiss Kiss Goodbye

Romania Sissal Hallucination

San Marino Gabry Ponte Tutta l’Italia

Serbia Princ Mila

Spagna Melody Esa diva

Svezia KAJ Bara Bada Bastu

Svizzera Zoë Më Voyage