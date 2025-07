Fabrizio Moro in concerto nel centro storico di Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

Sarà una notte di emozioni e musica intensa quella del 31 luglio 2025, quando Fabrizio Moro, una delle voci più autentiche e graffianti del panorama musicale italiano, salirà sul palco di Piazza Regina Margherita a Grottaglie per un concerto gratuito che si preannuncia coinvolgente e carico di energia. L’evento rientra nel calendario delle manifestazioni estive promosse dal Comune.

Moro proporrà i suoi brani più amati, da Pensa a Portami via, passando per le collaborazioni di successo e i brani scritti anche per altri artisti. Il concerto avrà inizio alle ore 21:00, nella splendida cornice del centro storico di Grottaglie.

Pubblicità in concessione a Google

L’ingresso è libero. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana, in una location suggestiva e dal grande impatto emotivo.

Chi è Fabrizio Moro

Fabrizio Moro, all’anagrafe Fabrizio Mobrici, è nato a Roma il 9 aprile 1975. Dopo gli esordi nei primi anni 2000, la sua carriera decolla nel 2007 con la vittoria nella sezione Giovani del Festival di Sanremo grazie al brano *Pensa*, dedicato alle vittime della mafia. Un pezzo che segna un punto di svolta nella sua produzione, da sempre contraddistinta da testi intensi, fortemente autobiografici e socialmente impegnati.

Nel corso degli anni, Moro ha collezionato numerosi dischi d’oro e di platino, partecipando più volte al Festival di Sanremo, dove nel 2018 ha vinto nella categoria Big in coppia con Ermal Meta con il brano *Non mi avete fatto niente*, brano rappresentante l’Italia all’Eurovision Song Contest di Lisbona.

Oltre ad essere un cantautore, è anche autore per altri artisti, regista e scrittore. La sua biografia completa e aggiornata è disponibile sul sito ufficiale. Il suo ultimo tour ha registrato sold-out in molte città italiane, a conferma di una carriera in costante ascesa e di un rapporto diretto e viscerale con il pubblico.

Con la sua voce ruvida, i testi profondi e un’attitudine sempre sincera e diretta, Fabrizio Moro è pronto a conquistare anche Grottaglie, regalando ai presenti una serata che lascerà il segno. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona musica italiana.