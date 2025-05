fac simile elezioni Taranto

Pubblicità in concessione a Google

In vista delle elezioni amministrative del Comune di Taranto, che si terranno domenica 25 maggio dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 26 maggio dalle ore 7:00 alle 15:00, la prefettura di Taranto ha diffuso il fac-simile della scheda elettorale per aiutare gli elettori a familiarizzare con le modalità di voto.

La scheda riporta i nomi dei candidati alla carica di Sindaco di Taranto e le liste collegate per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Date e orari

•Primo turno: domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025

•Eventuale ballottaggio: L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nel giorno di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025

Come si vota:

Voto per il sindaco: si può tracciare un segno sul nome del candidato sindaco prescelto.

•Voto per il consiglio comunale: si può esprimere una o due preferenze per i candidati consiglieri, scrivendo il cognome accanto alla lista prescelta. In caso di doppia preferenza, devono essere di genere diverso (un uomo e una donna).

•Voto disgiunto: è consentito votare per un candidato sindaco e per una lista a lui non collegata.

Documenti da portare al seggio:

•Tessera elettorale;

•Documento d’identità valido.

Ecco il fac simile per le Elezioni a Taranto

Consulta il fac-simile clicca qui