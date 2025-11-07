Pubblicità in concessione a Google

La Prefettura di Taranto ha pubblicato il fac-simile della scheda elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia. In particolare si tratta del prototipo di scheda elettorale per le Circoscrizioni di Taranto, Barletta-Andria-Trani, Lecce

Si tratta del prototipo ufficiale che gli elettori troveranno in cabina il giorno del voto: sulla scheda sono riportati i simboli delle liste ammesse e gli spazi dedicati all’espressione del voto, con l’eventuale possibilità di indicare una o più preferenze nel rispetto delle regole previste dalla legge elettorale regionale.

La diffusione del modello di scheda ha lo scopo di aiutare i cittadini a familiarizzare con la modalità di voto, ridurre il rischio di errori e garantire la massima trasparenza del procedimento elettorale. Invitando tutti a prenderne visione, si ricorda l’importanza di un voto consapevole e informato in vista dell’appuntamento elettorale.