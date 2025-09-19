Pubblicità in concessione a Google

Quando si parla di salute e di cure mediche, capita spesso di trovarsi davanti a una scelta: il farmaco “di marca”, quello pubblicizzato e conosciuto, oppure i cosiddetti farmaci equivalenti.

Molti, ancora oggi, hanno dei dubbi o addirittura delle resistenze verso questa seconda categoria, spesso per mancanza di informazioni chiare. Proviamo allora a fare un po’ di ordine, spiegando cosa sono, come funzionano e quali vantaggi (ma anche possibili svantaggi) comportano.

Cosa significa “farmaco equivalente”

Un farmaco equivalente non è altro che una copia di un medicinale già esistente, il cui brevetto è scaduto. In altre parole, un’azienda farmaceutica produce lo stesso principio attivo contenuto nel farmaco originale e lo immette sul mercato con un nome diverso, a un prezzo inferiore.

La legge impone che il principio attivo, la dose e la forma farmaceutica (ad esempio compresse, capsule o sciroppo) siano identici a quelli del farmaco di marca. Ciò che può cambiare sono gli eccipienti, cioè quelle sostanze “di contorno” che servono a dare consistenza, colore o sapore alla compressa, ma che non influiscono sull’efficacia del principio attivo.

Perché i farmaci equivalenti costano meno

Uno degli aspetti che più colpiscono è la differenza di prezzo. Il motivo è semplice: l’azienda che produce l’equivalente non deve sostenere i costi di ricerca e sviluppo, già coperti dall’azienda che ha inventato il farmaco originale. Deve solo dimostrare che il suo prodotto funziona allo stesso modo, rispettando standard di qualità e sicurezza molto severi.

Questo abbattimento dei costi si traduce in un prezzo più basso per il paziente e per il Sistema Sanitario Nazionale, che così può risparmiare risorse da reinvestire in altre cure.

I vantaggi principali

Il vantaggio più evidente, come accennato, è economico. In alcuni casi la differenza di prezzo può arrivare al 20-40%, il che significa un risparmio notevole per chi deve assumere una terapia a lungo termine, come accade ad esempio per chi soffre di ipertensione, diabete o colesterolo alto.

Un altro punto di forza è l’accessibilità: i farmaci equivalenti garantiscono che cure importanti siano alla portata di tutti, senza che il costo diventi un ostacolo. È un aspetto cruciale, soprattutto per le famiglie con più persone che devono seguire terapie continuative.

Inoltre, la loro diffusione riduce la spesa complessiva del sistema sanitario, contribuendo a mantenerlo sostenibile e a liberare risorse per nuove terapie o farmaci innovativi.

I dubbi più comuni

Nonostante questi benefici, molti pazienti guardano ancora con sospetto agli equivalenti. Uno dei dubbi più frequenti riguarda l’efficacia: “Funzionano davvero come quelli di marca?” La risposta è sì. Per legge, prima di arrivare in farmacia, un equivalente deve dimostrare la cosiddetta bioequivalenza, cioè che il principio attivo entra in circolo nell’organismo con la stessa intensità e negli stessi tempi del farmaco originatore.

Un altro timore riguarda la qualità: alcuni pensano che il prezzo basso implichi minori controlli. Anche qui il timore è infondato: gli equivalenti devono rispettare gli stessi standard di sicurezza e produzione dei farmaci di marca, sotto la supervisione delle autorità sanitarie.

C’è però un aspetto reale da considerare: gli eccipienti diversi possono, in casi rari, creare intolleranze o effetti indesiderati in persone particolarmente sensibili. Non si tratta di un problema diffuso, ma può capitare, e in quel caso il medico o il farmacista possono suggerire la versione più adatta.

Svantaggi e limiti

Oltre alle differenze negli eccipienti, l’altro possibile svantaggio riguarda la percezione soggettiva del paziente. Il cambio di colore, forma o confezione può generare confusione, soprattutto negli anziani che assumono più medicinali insieme. Un farmaco bianco e rotondo che diventa giallo e ovale può far nascere il dubbio di aver preso “la pillola sbagliata”, anche se il contenuto è lo stesso.

Un ulteriore limite è legato alla comunicazione: spesso i pazienti non ricevono informazioni chiare dal medico o dal farmacista e finiscono per diffidare. Una maggiore attenzione alla spiegazione, invece, aiuterebbe a superare queste barriere.

A volte il medico indica “non sostituibile”

Perché a volte il medico indica l’originale e non il generico? In linea di principio il medico potrebbe prescrivere sempre l’equivalente, ma in alcune situazioni particolari decide di indicare esplicitamente il farmaco di marca. Le motivazioni possono essere diverse.

La prima riguarda gli eccipienti. Come accennato, pur avendo lo stesso principio attivo, generico e originale possono differire nelle sostanze “di supporto”. In un paziente con particolari allergie o intolleranze, un eccipiente presente nel generico ma assente nell’originale (o viceversa) potrebbe creare fastidi. In questi casi il medico preferisce ridurre i rischi scegliendo la formulazione più sicura per quella persona.

Un’altra ragione è legata alla continuità terapeutica. Alcuni pazienti, soprattutto gli anziani o chi assume più farmaci insieme, si abituano a riconoscere le pillole dalla forma o dal colore. Cambiare confezione e aspetto può aumentare il rischio di errori nell’assunzione. Per evitare confusione, il medico prescrive allora l’originale, che resta sempre identico.

C’è poi il tema della variabilità individuale. In rari casi, due farmaci bioequivalenti possono essere percepiti in modo diverso dal paziente: uno funziona meglio o dà meno effetti collaterali dell’altro. Si tratta di differenze sottili, ma che in terapie croniche possono fare la differenza. Il medico, valutando l’esperienza concreta del paziente, può decidere che la versione originale è la più adatta.

Infine, ci sono situazioni cliniche particolari (ad esempio cure delicate come alcuni farmaci salvavita o neurologici) in cui i professionisti preferiscono non introdurre alcun margine di variabilità, anche minima, e quindi prescrivono il farmaco di marca come misura di prudenza.

Conclusione

I farmaci equivalenti rappresentano una risorsa preziosa: garantiscono cure efficaci a prezzi più accessibili, alleggeriscono la spesa sanitaria e aumentano le possibilità di trattamento per tutti. Non sono prodotti “di serie B”, come ancora qualcuno crede, ma farmaci veri e propri, sottoposti a controlli rigorosi.

Naturalmente non sono privi di piccoli limiti: la variabilità degli eccipienti o la confusione legata all’aspetto possono creare qualche difficoltà, soprattutto nei pazienti più fragili. Ma con un po’ di attenzione e una buona comunicazione da parte dei professionisti della salute, questi ostacoli si possono facilmente superare.

In definitiva, conoscere meglio i farmaci equivalenti aiuta a fare scelte più consapevoli e a vivere la cura non come un peso economico, ma come un diritto davvero accessibile a tutti.