Pubblicità in concessione a Google

In queste ore sono tanti i messaggi di solidarietà che stanno arrivando da ogni parte del mondo politico e della società civile in seguito al gravissimo gesto intimidatorio subito dall’assessore Maurizio Stefani.

Di seguito pubblichiamo il comunicato ufficiale del coordinatore di Grottaglie Democratica, Cosimo Cardea e del consigliere comunale Leonardo Attanasio, suoi collaboratori più stretti, che hanno voluto manifestare vicinanza personale e politica a Maurizio Stefani e alla sua famiglia, e lanciare un appello forte alla città.

“Ferma condanna e totale vicinanza all’assessore Maurizio Stefani: è un attacco al senso di comunità”

Pubblicità in concessione a Google

“Quello che è accaduto a Maurizio Stefani non è solo un fatto gravissimo. È un episodio che abbiamo vissuto in prima persona, con occhi e cuore, accanto a lui e alla sua famiglia. Eravamo lì, poche ore dopo, per stringerci in un abbraccio sincero e concreto a un amico, a un collega, a un punto di riferimento per tutti noi.

L’attentato incendiario che ha colpito la sua auto, davanti alla sua abitazione, poteva trasformarsi in tragedia. Le fiamme, il rischio per la sua famiglia, il panico di una notte violentata dalla paura. È solo per puro caso che oggi non stiamo raccontando qualcosa di ancora più drammatico.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Maurizio, persona perbene, instancabile, sempre disponibile, capace di ascoltare, dialogare e intervenire. Uno dei politici grottagliesi più presenti, più vicini alla gente, a disposizione della comunità ogni giorno, senza riserve. Chi ha colpito lui ha colpito anche questo modello di politica, fatta con passione, onestà e responsabilità.

Siamo convinti che questo gesto non possa e non debba passare come un semplice fatto isolato. È un segnale che impone una risposta seria, collettiva, forte. Come Grottaglie Democratica riteniamo necessario aprire subito un tavolo istituzionale, coinvolgendo il Comune, le forze dell’ordine, la Prefettura, le scuole, le associazioni, gli enti territoriali. Serve una riflessione profonda, ma soprattutto servono azioni concrete.

Quello che è accaduto non è solo un attacco personale. È un attacco al senso di comunità, alla democrazia, alla possibilità di svolgere un ruolo pubblico senza vivere nella paura. Ecco perché oggi non basta più esprimere vicinanza: dobbiamo reagire insieme, tutti, con fermezza e con visione.

A Maurizio diciamo che non è solo. Siamo con lui. Continueremo a camminare al suo fianco. Più determinati di prima. Più uniti di sempre. Nessuno fermerà la voglia di giustizia e di impegno che ci muove.”

Cosimo Cardea

Coordinatore Grottaglie Democratica

Leonardo Attanasio

Consigliere comunale – Grottaglie Democratica