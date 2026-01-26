Pubblicità in concessione a Google

Un gesto semplice, ma concreto, che ogni anno torna a dare un significato ancora più inclusivo alla Festa Patronale di San Ciro. Il Comune di Grottaglie, attraverso una comunicazione dell’Amministrazione comunale, ha voluto ringraziare pubblicamente i giostrai presenti sul territorio che anche per l’edizione 2026 hanno rinnovato un’iniziativa di attenzione verso le persone e le famiglie più fragili.

Come avviene ormai da tradizione, i giostrai hanno donato ai Servizi Sociali comunali un certo numero di biglietti gratuiti o a tariffa ridotta. L’obiettivo è permettere anche a bambini e bambine appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica di vivere pienamente la festa, partecipare alle attrazioni e condividere momenti di spensieratezza insieme agli altri.

La novità 2026: i biglietti ai Servizi Sociali destinati alle Caritas del territorio

Per l’edizione 2026 l’Amministrazione ha scelto di destinare i biglietti donati ai Servizi Sociali alle Caritas della Madonna del Carmine, della Chiesa Madre e della Madonna delle Grazie.

Secondo quanto spiegato nella nota, questa scelta consentirà di far pervenire i biglietti alle famiglie già seguite dalle Caritas, con attenzione e discrezione, così da raggiungere in modo efficace chi vive condizioni di fragilità e spesso affronta bisogni “silenziosi”.

“Il Comune risponde solo dei biglietti consegnati ai Servizi Sociali”

Nella comunicazione viene inoltre precisato un punto importante: come ogni anno, una parte dei biglietti omaggio viene distribuita direttamente dai giostrai anche ad altri enti e soggetti del territorio, secondo modalità e criteri che non rientrano nelle competenze dell’Amministrazione comunale.

Per questo motivo, il Comune specifica di poter rispondere unicamente dei biglietti formalmente consegnati ai Servizi Sociali e da questi destinati alle Caritas, avendo la certezza che saranno distribuiti alle famiglie più fragili.