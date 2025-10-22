Fòc’ra di San Ciro 2026: iniziati i lavori a Grottaglie con il primo paletto infisso

Pubblicità in concessione a Google

Cosa rappresenta la Fòc’ra per Grottaglie

La Festa di San Ciro a Grottaglie non è solo una ricorrenza religiosa, ma un evento che unisce fede, identità e memoria collettiva. La Fòc’ra, una gigantesca pira costruita con fascine di legna, rappresenta il culmine delle celebrazioni: un fuoco sacro e simbolico che richiama migliaia di fedeli e visitatori da tutta Italia.

13 ottobre 2025: il primo paletto infisso

Il gesto simbolico del primo colpo di mazza ha sancito l’apertura del cantiere della Fòc’ra, un’opera collettiva che coinvolge artigiani, volontari e cittadini. Ogni paletto piantato rappresenta un tassello di un percorso fatto di devozione, tradizione e spirito comunitario.

In questo video Carlo Caprino documenta questo momento significativo, sottolineando il valore spirituale e culturale che accompagna l’inizio dei lavori. La sua testimonianza aggiunge profondità e autenticità a questa fase iniziale, evidenziando il forte legame tra la festa e la comunità.

Una tradizione viva che si rinnova

La costruzione della Fòc’ra è un processo che dura mesi: fascina dopo fascina, il monumento di legna prenderà forma, fino a diventare la scenografia principale delle celebrazioni religiose e civili in onore di San Ciro. Il fuoco che arderà il 30 gennaio 2026 sarà il simbolo di rinascita, purificazione e unione.

Segui tutti gli aggiornamenti su LaFocra.it: ogni fase del cantiere sarà documentata con foto, video e testimonianze esclusive.