Pubblicità in concessione a Google

Un boato improvviso, cani che abbaiano, persone incuriosite. È quello che è accaduto nel pomeriggio di martedì 2 settembre a Grottaglie, quando un aereo militare, probabilmente un Harrier, ha sorvolato a bassissima quota il centro abitato. E’ quanto informa a mezzo media il Circolo “Pier Paolo Pasolini” di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra, che in un comunicatao parla apertamente di «forte inquinamento acustico» e chiede interventi immediati per chiarire e prevenire episodi simili.

Pubblicità in concessione a Google

Il caso non è isolato. Secondo i rappresentanti del circolo politico, simili episodi si sono già verificati in passato, tanto da richiedere nel 2013 una interrogazione parlamentare al Ministero della Difesa. Oggi la questione torna di stretta attualità, sollevando dubbi e preoccupazioni tra i cittadini grottagliesi.

L’evento ha suscitato un’ondata di commenti anche sui social e nei gruppi locali, dove molti utenti hanno condiviso la propria esperienza in tempo reale. C’è chi ha parlato di «un’esplosione», chi di «un boato assordante» e chi si è chiesto se si trattasse di un esercitazione o di un evento fuori protocollo. L’episodio è stato segnalato ad Arpa Puglia e ad Aeroporti di Puglia. Il Circolo chiede che l’amministrazione comunale di Grottaglie prenda posizione e avvii verifiche ufficiali.

Diritto alla tranquillità

Il diritto alla tranquillità è un principio sancito non solo dal buon senso, ma anche da normative europee e nazionali in materia di qualità della vita e salute pubblica. La cittadinanza grottagliese chiede di poter vivere serenamente, senza dover temere il rombo improvviso di un jet militare che spezza la quotidianità.

«Speriamo che l’episodio del 2 settembre rimanga un caso isolato» – conclude il comunicato – «ma siamo pronti a mobilitarci se dovessero esserci altre violazioni o segnali preoccupanti». Un messaggio chiaro, che mette al centro i diritti dei cittadini, la tutela dell’ambiente sonoro e il rispetto delle norme.