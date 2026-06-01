Terremoto
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Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo la mezzanotte a Taranto e provincia. L’Epicentro  nei pressi di Cosenza.

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Ecco quanto comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: “Un terremoto di magnitudo ML 6.2 è avvenuto nella zona: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), il:

  • 02-06-2026 00:12:35 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.1550, 15.8210 ad una profondità di 250 km.”

Seguiranno aggiornamenti.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

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