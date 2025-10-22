Pubblicità in concessione a Google

Ecco quanto comunica il Comune di Taranto sul ripristino del collegamento Frecciarossa tra Taranto e Roma: “Accogliamo con soddisfazione la notizia del ripristino del collegamento Frecciarossa tra Taranto e Roma (prolungato fino a Milano e Torino) dopo la sospensione dovuta ai lavori di potenziamento sulla linea Battipaglia–Potenza.

Questo importante risultato è il frutto di una concreta sinergia istituzionale e, per questo, ringraziamo il presidente Emiliano e l’assessore Ciliento, nonché la Regione Basilicata.

Alla luce di questo importante traguardo, frutto anche della concertazione avviata nell’ambito di un tavolo tecnico riunito a Palazzo di Città, rivolgiamo un fermo appello affinché si passi al più presto da questa ripresa temporanea a una soluzione stabile e strutturale: è fondamentale che i collegamenti per Taranto non restino un episodio occasionale, ma diventino parte integrante e duratura del sistema nazionale delle infrastrutture ferroviarie.”

Frecciarossa Taranto–Roma, il collegamento è stato ripristinato: cosa cambia da fine ottobre

Dopo un mese di stop per lavori sulla Battipaglia–Potenza, torna il Frecciarossa che collega Taranto con Roma (e oltre). Il ripristino arriva grazie all’intesa fra Regione Basilicata – che ha deliberato il cofinanziamento – e istituzioni pugliesi, con l’obiettivo dichiarato di rendere il servizio strutturale e non più intermittente.

Le date chiave e i treni in ripartenza

Martedì 28 ottobre 2025 : torna a circolare il Frecciarossa 9547 Milano – Roma – Potenza – Taranto .

Mercoledì 29 ottobre 2025: riparte il Frecciarossa 9514 Taranto – Potenza – Roma – Milano – Torino.

I biglietti sono disponibili sui canali Trenitalia.

Perché era stato sospeso

Il collegamento è rimasto fermo dal 1° ottobre per gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla Battipaglia–Potenza che hanno comportato limitazioni e cancellazioni temporanee. Con la conclusione del cantiere, la circolazione torna regolare e si riattiva anche la relazione ad alta velocità via Potenza.

Fermate lucane confermate

La ripresa del servizio mantiene le soste in Metaponto, Ferrandina e Potenza, punto di snodo per l’itinerario jonico–tirrenico verso la Capitale e il Nord.

Un ripristino “a tempo”, con l’obiettivo della stabilità

Al momento il ripristino è garantito fino al 31 dicembre 2025, mentre prosegue il confronto istituzionale per consolidare il collegamento in modo permanente. La Basilicata ha confermato il proprio contributo; la Puglia ha manifestato la disponibilità a partecipare al cofinanziamento a partire dal 2026, previa modifica della normativa regionale.

La posizione del Comune di Taranto

Il Comune ha espresso soddisfazione per il ritorno del Frecciarossa e chiesto che il collegamento diventi stabile e strutturale, superando la logica delle “riattivazioni” a scadenza.

Per i viaggiatori: cosa sapere, in breve

Collegamento diretto Taranto–Roma via Potenza con prolungamenti verso Milano e Torino (e viceversa).

Acquisto : biglietti su App e sito Trenitalia ; si consiglia di verificare orari aggiornati e disponibilità nelle date desiderate.

Contesto lavori: la sospensione era legata ai cantieri RFI sulla Battipaglia–Potenza, ora terminati per il tratto che interferiva con il servizio.