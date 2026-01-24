Pubblicità in concessione a Google

Segnalazioni di furti nelle abitazioni arrivano dalla zona Mezza Quarta, a Grottaglie. Secondo quanto riferito, nelle ultime giornate almeno due case sarebbero state prese di mira da ignoti, che avrebbero messo a soqquadro gli ambienti alla ricerca di denaro e oggetti di valore.

Stando alle prime informazioni raccolte, uno degli episodi sarebbe avvenuto nella serata di ieri, mentre un altro furto risalirebbe a sabato scorso.

I fatti segnalati riguardano la zona Mezza Quarta. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali su orari precisi o su eventuali collegamenti tra i due episodi, ma la vicinanza temporale ha destato preoccupazione tra i residenti.

Le forze dell’ordine sarebbero già a conoscenza degli episodi. L’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare attenzione a persone o veicoli sospetti e, in caso di dubbi, contattare tempestivamente i numeri di emergenza.

In queste situazioni è consigliabile adottare alcune semplici precauzioni: verificare sempre la chiusura di porte e finestre, evitare di lasciare oggetti di valore in vista e segnalare movimenti insoliti nel quartiere.

I furti in abitazione rappresentano un fenomeno purtroppo diffuso in diversi periodi dell’anno. Secondo una panoramica generale sul furto in abitazione, l’attenzione dei cittadini e la collaborazione con le forze dell’ordine restano elementi fondamentali per la prevenzione.