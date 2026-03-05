Pubblicità in concessione a Google

Negli ultimi mesi il tema della sicurezza nelle aree rurali del territorio di Grottaglie è tornato con forza al centro dell’attenzione pubblica. Le segnalazioni provenienti dalle contrade e dalle zone periferiche della città si sono moltiplicate, portando alla luce una situazione che preoccupa sempre di più i residenti.

Le campagne, da sempre luogo di lavoro, di vita familiare e di tradizione per molte famiglie grottagliesi, stanno vivendo un periodo di forte apprensione. Chi abita in queste zone racconta di furti avvenuti durante brevi assenze da casa, con abitazioni ritrovate devastate e oggetti di valore sottratti. Episodi che, secondo le testimonianze raccolte, sembrano presentare caratteristiche simili tra loro, alimentando il sospetto che dietro questi colpi possano esserci gruppi organizzati che agiscono con metodo e rapidità.

Il fenomeno, oltre al danno materiale, sta producendo un effetto ancora più profondo sul piano sociale: la crescente percezione di insicurezza tra i cittadini. In particolare tra le persone più anziane, che rappresentano spesso la fascia più esposta e vulnerabile della popolazione residente nelle contrade. Per molti di loro la casa di campagna non è soltanto un’abitazione, ma il luogo di una vita intera, custode di ricordi, affetti e sacrifici.

In questo contesto diventa sempre più forte la richiesta di maggiore attenzione e di interventi capaci di rafforzare la presenza e il controllo del territorio, soprattutto nelle zone più periferiche, dove le distanze e la conformazione del territorio rendono più complessa l’attività di prevenzione.

Proprio su questo tema è intervenuto nelle scorse ore il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, che ha indirizzato una nuova comunicazione al Ministro dell’Interno, al Prefetto e al Questore di Taranto, chiedendo di valutare ogni possibile misura per garantire maggiore sicurezza sul territorio.

La richiesta dell’Amministrazione comunale punta ad accendere i riflettori su una situazione che molti cittadini vivono ormai con crescente preoccupazione. L’auspicio è che, attraverso il confronto tra istituzioni e forze dell’ordine, possano essere individuate strategie efficaci per rafforzare il presidio del territorio e restituire serenità alle famiglie che vivono nelle campagne.

La sicurezza, infatti, rappresenta una condizione essenziale per la qualità della vita di una comunità. Garantirla significa tutelare non solo il patrimonio dei cittadini, ma anche la tranquillità e la dignità di chi ogni giorno vive e lavora nel territorio.