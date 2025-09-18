Pubblicità in concessione a Google

Nel 2024 il mercato dei videogiochi in Italia ha raggiunto un valore di quasi 2,4 miliardi di euro, con una crescita del 36%. Questo dato indica una trasformazione profonda del settore, diventato un fenomeno culturale e sociale in continua espansione. Secondo le rilevazioni più recenti, 13 milioni di italiani giocano regolarmente online: un fatto che mostra come il gaming sia entrato stabilmente nelle abitudini quotidiane, e stia contribuendo a modellare l’identità culturale della Penisola.

I dati sul gaming online in Italia

L’industria nazionale del gaming conta circa 2.800 addetti, e oltre 200 aziende che operano nello sviluppo e nei servizi legati ai videogiochi. Si tratta di numeri in costante crescita, che evidenziano un settore in progressivo consolidamento, capace di generare posti di lavoro e di attrarre investimenti. Lo sviluppo locale si intreccia con le dinamiche globali, perché i titoli prodotti in Italia circolano sui mercati internazionali.

La diffusione del cloud gaming, inoltre, ha reso possibile l’accesso ad esperienze di livello superiore anche con i dispositivi di fascia media, ampliando il pubblico e riducendo le barriere tecnologiche. Allo stesso modo, il cross play ha eliminato la separazione tra le piattaforme, creando mondi virtuali condivisi che mettono in contatto gli utenti che giocano su sistemi diversi.

Le nuove tecnologie aiutano a rafforzare questa trasformazione. L’intelligenza artificiale consente di creare delle interazioni sempre più realistiche, dei personaggi più complessi e delle narrazioni personalizzate. La realtà virtuale, invece, concretizza degli scenari di immersione che ridefiniscono il concetto stesso di gioco. Per non parlare poi dello streaming, una tecnologia che oggi ritroviamo anche nei casinò telematici. Un esempio concreto sono i giochi live come Crazy Time Game Show, che prende in prestito alcune delle meccaniche già viste in programmi TV come La Ruota della Fortuna.

Dall’arte fino allo streaming

Anche il mondo accademico e museale ha iniziato ad interessarsi al fenomeno. Le università e i centri di ricerca studiano oggi il videogioco come oggetto culturale, indagandone le implicazioni sociologiche, psicologiche e artistiche. I musei e le istituzioni culturali organizzano varie mostre dedicate, riconoscendo nel gaming una forma di narrazione capace di dialogare con le nuove generazioni. In sintesi, i videogiochi diventano un vero e proprio patrimonio culturale da coltivare e da difendere.

Allo stesso tempo, la dimensione sociale del gaming si è ampliata grazie alle piattaforme di streaming come Twitch, YouTube Gaming e TikTok. In questi spazi digitali i giocatori non si limitano a fruire del contenuto, ma diventano creatori, intrattenitori e divulgatori. La figura dello streamer è oramai centrale nella costruzione delle comunità digitali, dove l’esperienza di gioco si fonde con quella della comunicazione in diretta e dell’interazione con il pubblico.

Gli eSports hanno a loro volta contribuito a questa trasformazione sociale ed economica. I tornei e i campionati attirano sponsor, media e spettatori, con modalità simili a quelle degli sport tradizionali. L’Italia sta partecipando in modo sempre più efficace a questo scenario, con numerosi eventi seguiti sia dal vivo sia online. La professionalizzazione del settore, dunque, porta nuove opportunità economiche e culturali, rafforzando il ruolo del videogioco come canale di aggregazione.