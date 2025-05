Pubblicità in concessione a Google

Gianfranco Palmisano, attuale sindaco di Martina Franca, è stato eletto nuovo Presidente della Provincia di Taranto. Dopo una giornata elettorale intensa, con seggio unico aperto nel Palazzo del Governo, Palmisano ha superato i suoi avversari Ciro D’Alò (sindaco di Grottaglie) e Alfredo Longo (Maruggio), assicurandosi la fiducia di un ampio fronte amministrativo. Le elezioni si sono svolte secondo il meccanismo del voto ponderato previsto dalla Legge Delrio.

Il risultato premia un candidato con un profilo istituzionale forte e una visione ampia del ruolo della Provincia come ente di coordinamento e pianificazione. Scopri chi erano gli altri candidati e come si è sviluppata la campagna.

Gianfranco Palmisano è il nuovo Presidente della Provincia di Taranto

Chi è Gianfranco Palmisano

Gianfranco Palmisano è il sindaco di Martina Franca, città capoluogo della Valle d’Itria e uno dei centri più popolosi della provincia. Con un profilo amministrativo consolidato, Palmisano ha costruito la sua candidatura su una visione di Provincia moderna, efficiente e vicina ai territori.

Gianfranco Palmisano, 37 anni. Inizia il suo percorso politico da giovanissimo, quando a 20 anni ricopre il ruolo di vice-coordinatore delle politiche giovanili nel Gruppo dei Giovani di Valore della Regione Puglia. Nel 2012 viene eletto consigliere del Comune di Martina Franca. Nel 2013 ricopre il ruolo di Assessore comunale ai Lavori Pubblici. È sindaco di Martina Franca dal 2022. Gli aventi diritto per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia erano 423 di cui 27 sindaci e 396 consiglieri comunali. Si sono recati alle urne 401 elettori. Le votazioni si sono svolte dalle ore 8 alle ore 20 nella sala consiliare “Prof. Paolo Tarantino” al primo piano del Palazzo del Governo (Via Anfiteatro, 4).

“Infrastrutture, edilizia scolastica, viabilità e cura del territorio saranno le priorità di questa Amministrazione. Ora è il momento di accelerare, sarà un lavoro di squadra.Ringrazio tutti i sindaci ed i consiglieri del campo largo ionico che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato per la nostra provincia” ha dichiarato il neo-eletto Presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano.

L’organizzazione del voto

Il voto si è tenuto giovedì 22 maggio 2025, nella sede della Provincia di Taranto. In base alla normativa, hanno votato solo sindaci e consiglieri comunali in carica, ciascuno con un “peso” differente in base alla popolazione del Comune di appartenenza. Questa formula ha consentito ai grandi centri di avere un’influenza maggiore sull’esito, favorendo proprio il primo cittadino di Martina Franca.

L’esito del voto ponderato

Il sistema di voto ha assegnato la vittoria a Palmisano con una solida maggioranza di voti ponderati.

Le sfide della nuova presidenza

Il nuovo presidente eredita un ente complesso e con competenze importanti ma risorse limitate. Le principali sfide riguardano la manutenzione della viabilità provinciale, l’edilizia scolastica, la gestione ambientale.

La vittoria di Palmisano potrebbe anche avere ripercussioni sugli equilibri politici regionali, rafforzando la posizione dei moderati e delle coalizioni civiche in vista delle future tornate elettorali. La sua elezione è l’inizio di una nuova fase di concertazione territoriale.